بوتفليقة يهنئ بشار الأسد

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء ، برقية تهنئة إلى نظيره السوري بشار الأسد، بمناسبة الذكرى الـ 72 لاستقلال بلاده، حيث أعرب من خلالها عن الاهتمام الذي يوليه لمواصلة تدعيم أواصر الأخوة بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات

وجاء في برقية الرئيس بوتفليقة :" يطيب لي، والشعب السوري الشقيق يحيي الذكرى الثانية والسبعين لعيد استقلاله المجيد، أن أتقدم إليكم، باسم الجزائر حكومة وشعبا وأصالة عن نفسي، بأخلص التهاني وأطيب التمنيات، راجيا لكم موفور الصحة والسداد ولبلدكم الشقيق استعادة الأمن والسلام واستئناف مسيرة التنمية والبناء"

وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: " وأغتنم هذه المناسبة السعيدة لأعرب لكم عن الاهتمام الذي نوليه لمواصلة تدعيم أواصر الأخوة وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، بما يعود بالمنفعة على شعبينا وبلدينا الشقيقين"