طمار: لا رخصة بناء دون المرور على “CTC”

قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أنه سيكون هنالك علاقة مباشرة بين رخصة البناء ومصلحة “CTC”.

وأضاف خلال زيارته لهيئة مراقبة البنايات بحسين داي، أنّ المشاريع العقارية يجب أن تمر على الهيئة في البداية.

من أجل إكمال البنايات بسرعة من قبل المرقين العقاريين والمهندسين ولتفادي تضييع وقت المرقي في الدراسة.

مضيفا أنه سيتم العمل بحصيلة 3 أشهر مع المختصين والمواطنين لتطوير العملية.

مؤكدا أن هيئة المراقبة لديها دور كبير في البنايات، وسيتم الإنتقال إلى مراقبة البنايات الخاصة في المرحلة الثانية.

مشيرا إلى أن المواطنين يجب عليهم معرفة قوانين البناء واحترام المعايير في البنايات الفردية.

وأضاف الوزير، بأنه سيتم التعامل مع المهندسين والمقاولين المعتمدين الذين يملكون تراخيص

كما وضعت هيئة مراقبة البنايات رقم للمواطنين من أجل التبليغ عن البنايات غير المطابقة.