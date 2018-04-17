فيما يواصل الأطباء المقيمون إضرابهم

الأساتذة الاستشفائيون في إضراب وطني بداية من 29 أفريل

يبدو أن مسلسل الإضرابات سيكون السمة الغالبة للسنة الجامعية الحالية في قطاع الصحة، فبعد نجاح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في طي ملف طلبة المدارس العليا للأساتذة، قرر الأساتذة الاستشفائيون الدخول في إضراب والتوقف عن التدريس الجامعي ابتداء من 29 أفريل، يأتي هذا في الوقت الذي قرر الأطباء المقيمون مواصلة إضرابهم.

فشل المسؤول الأول على قطاع الصحة مختار حسبلاوي أول أمس في طي ملف الأطباء المقيمين بعد إضرابهم الذي تجاوز الشهر الخامس، أمام نفس المطالب المرفوعة خاصة ما تعلق بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية وكذا الخدمة الوطنية وهما النقطيتين اللتين أعاقتا الحوار في أكثر من لقاء واجتماع، ليكون لقاء الوزير بالممثلين، أول أمس، فاشلا بأتم معنى الكلمة للأطباء المضربين وبعد أن استغرق بضع دقائق من وقت حسبلاوي ليقولها بصريح العبارة لا وجود لإلغاء إجبارية الخدمة المدنية وكذا الوطنية ، وهو ما اعتبره المضربون الضوء الأخضر لانطلاق مسيراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية على المستوى الوطني ومجددا بعد نفاد لغة الحوار وعجز اللقاء والاجتماعات في إيجاد حل جذري لقضيتهم، حيث من المنتظر أن يخرج المقيمون في مسيرة على المستوى الوطني في الأيام القليلة المقبلة رافضين التخلي عن فكرة الإضراب المفتوح إلا في حالة واحدة وهي تسوية مطالبهم بشكل نهائي، لتكون بذلك وزارة الصحة أمام ملف يصعب طيه، وهي النقطة التي تتشابه فيها مع وزارة التعليم العالي هي الأخرى، فبعد تنفسها الصعداء بطي ملف طلبة المدارس العليا للأساتذة المضربين على المستوى الوطني أعلن أمس الأساتذة الاستشفائيون الدخول في إضراب والتوقف عن التدريس الجامعي ابتداء من 29 أفريل بعد انعقاد المجلس الوطني -حسب البيان الصادر عنهم - وهو ما يضع حجار مرة ثانية في الواجهة مجددا من أجل العمل للقضاء على شبح الإضرابات التي تطارد السنة الجامعية منذ بدايتها وإلى غاية اليوم.