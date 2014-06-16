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أكد على وحدة الشعب الجزائري السني

بوتفليقة يحذر من الأفكار الغريبة ويدعو إلى التصدي لها بتبصّر

  17 أفريل 2018 - 20:18   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الوطني
بوتفليقة يحذر من الأفكار الغريبة ويدعو إلى التصدي لها بتبصّر

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، على ضرورة التصدي بتبصر للأفكار الغريبة التي تصطدم بوحدة الشعب الجزائري السني، وأشار إلى أن الجزائر تبقى مستهدفة بأمواج الحضارة الغربية المهيمنة اليوم في العالم.

 

قال الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة إحياء يوم العلم، قرأها نيابة عنه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بدار الأوبرا بالعاصمة،  نرى اليوم أن الشعب الجزائري السني تصطدم بوحدته أفكار غريبة عنا، وتحاليل دينية مخيفة كانت بالأمس القريب مصدر الفتنة، وقد تكون كذلك غدا، إذا لم نتصد لها بتبصر، وأضاف الرئيس المعروف عنه طرح الاعتدال أنه  من جهة أخرى، تبقى بلادنا مستهدفة بأمواج الحضارة الغربية المهيمنة اليوم في العالم، وأردف المتحدث في رسالته التي توحي إلى أن قضية التيارات الدينية أصبحت قضية دولة وأخذت على محمل الجد بعد أن أصبحت خطرا حقيقيا على المجتمع الجزائري،  أن ظهور العولمة ووسائل الاتصال الحديثة، وكذا بعض الوقائع التي زعزعت فضاء العالم الإسلامي، وبعثت بأفكار جديدة وهي غريبة عن الشعب الجزائري بالتأكيد، جعلت تماسك مجتمعنا عقائديا وفكريا يتزعزع تدريجيا لتصل الأمور إلى المساس باستقرار الجزائر وإدخالها في جحيم الإرهاب، وفي آلام المأساة الوطنية . وذكر رئيس الجمهورية، بأن ابن باديس  الذي كان ينافح عن دينه الحنيف ويفاخر بأمازيغيته الأصيلة، وعروبته العريقة، أخذ معاني الوطنية السامية، من الحضارة الراقية التي شهدتها مواقع في مختلف ربوع بلادنا الواسعة مما يدعو إلى الاعتزاز والفخار، فاستمد من ذلك كله منهجا للعمل، وخطة للإصلاح، ومسلكا للهدى والفلاح . وشدد رئيس الدولة، على أنه يحق لنا  أن نفتخر حقا بما أنجزته الجزائر في تكريس الرسالة الجوهرية التي ناضل من أجلها الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس، رسالة الهوية والشخصية والأصالة والاعتدال، رسالة ساهمت في انفجار ثورة نوفمبر المجيدة، رسالة صقلت البناء والتشييد الثقافي والحضاري والروحي في الجزائر، رسالة يجب أن تبقى اليوم وغدا في صميم تجندنا ونضالنا من أجل بناء جزائر العزة والكرامة والحفاظ عليها ، وأضاف  إننا نحقق في بلدنا المفدى انتصارات في مجالات متعددة، انتصارات تحسب لنا في ظرف جهوي وحضاري متذبذب ولم نسلم من أفكاره الخطيرة ، مؤكدا حرص  الجزائر المستقلة على تجنيد كل  الوسائل القانونية والمادية والبشرية لترسيخ مكانة ديننا الحنيف في ربوعها  الشاسعة وفي أوساط شعبنا وفي مراجعنا القانونية ذات الصلة بالكتاب والسنة .

زين الدين.ز

 

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