بيع التذاكر مؤجل إلى غاية تسلّم التأشيرة النهائية

قافلة الحج المبرور تجوب 33 ولاية بداية من اليوم

تجوب قافلة الحج المبرور 33 ولاية من الوطن لتقديم دروس تطبيقية ونظرية لفائدة الحجاج الجزائريين، في إطار التحضيرات لموسم حج 1439/2018، تستعمل فيها المجسمات لتبسيط كيفية أداء الحج.

تنطلق قافلة الحج المبرور في طبعتها الثالثة اليوم الأربعاء من دار الإمام في المحمدية بالعاصمة لتجوب 33 ولاية عبر الوطن في مرحلتين، الأولى تشمل - حسب مصادر من الديوان الوطني للحج والعمرة- ولايات المسيلة، الجلفة والاغواط، ثم غرداية، ورقلة وإليزي، إضافة الى أدرار، بشار، النعامة والبيض، قبل أن تعود إلى العاصمة، وتنطلق من جديد بعد شهر رمضان إلى ولايات الشرق والغرب الجزائري.

يؤطر قافلة الحج المبرور التي ستجوب ولايات الوطن مجموعة من الأئمة يتكفلون بإعطاء دروس تطبيقية وعملية لفائدة الحجاج الميامين حتى يكونوا على أتم الاستعداد لأداء شعائر الحج، وينتظر أن يستعين مؤطرو هذه القافلة بمجسمات للكعبة الشريفة وصورا وأشرطة فيديو تحاكي مناسك الحج لتمكين ضيوف الرحمان من القيام بهذه الرحلة الايمانية على الوجه الصحيح. تندرج هذه القافلة في طار تحضير الجزائر لموسم الحج، بحثا عن رفع مستوى أداء بعثة الحج الجزائرية والارتقاء بها لمصاف بعثات الدول الرائدة في هذا المجال، وكذا توعية الحجاج وإحاطتهم بمناسكهم وحقوقهم وواجباتهم قبل التنقل إلى البقاع المقدسة. في سياق التحضيرات أيضا، ينتظر أن تعلن شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن تاريخ مباشرة عملية بيع تذاكر الحج للموسم القادم، مباشرة بعد تسلم التأشيرة النهائية لبرنامج الرحلات الذي كانت وافقة عليه الهيئة السعودية للطيران المدني، علما أن الموافقة النهائية تأتي من استراليا مكان وجود الشركة المختصة التي يتعامل معها السعوديون في هذا المجال، وكما سبق وأشرنا إليه سابقا، فإن مدة إقامة الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة، قد حددت بـ 31 يوما كأقصى حد بعدما كانت في حدود 40 يوما ثم قلصت لما بين شهر ويوم و34 يوما، بمراسلة رسمية من سفارة الجزائر بالرياض والقنصلية العامة الجزائرية بجدة، حسبما كشف عنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، مؤخرا.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المشرفة على تحضيرات حج 1439/2018، برمجت الانتهاء من كافة المراحل المتعلقة بأداء هذا النسك شهرين و10 أيام قبل أول رحلة، كان أعلن عنها في الـ 25 جويلية القادم.