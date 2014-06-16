تضم 04 أجانب و03 جزائريين

الشرطة تطيح بشبكة دولية استولت على 2.3 مليار من أموال جزائريين

وضعت مصالح أمن ولاية الجزائر حدا لشبكة إجرام دولية مكونة من 7 أشخاص بينهم 4 أجانب تعمل على الإعداد للنصب عن طريق الاحتيال في إطار شبكة إجرامية عابرة للحدود، حيازة مواد مهيّأة للنصب، التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية رسمية، انتحال هويّات وجنسيات الغير والمشاركة، حيث نصبوا على مجموعة من الضحايا في مبالغ مالية، تجاوزت قيمتها الـ2.3 مليار سنتيم.

أطاحت مصالح أمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، بـ7 أشخاص من جنسيات مختلفة، تورّطوا في ثلاثة قضايا نصب واحتيال على 3 أشخاص نصبوا عليهم في مبالغ مالية، تقدر بـ 187 مليون و800 مليون و1.4 مليار سنتيم، أين أكد بيان المديرية أن نشاط الشبكة يعتمد أساسا على تحويل مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة إلى العملة الوطنية، حيث يتم إيهام الضحايا بهذه العملية وجرهم لمبادلة المبالغ على أساس سعر الصرف المعتمد بالبنك باستعمال طرق ملتوية واحتيالية، عن طريق منحهم عملة مزورة أو ضخ الأموال في رصيد الضحايا بالعملة الصعبة وسحبه في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وذلك باستعمال أسماء مستعارة وهويات مزوّرة لرعايا أجانب مجهولين لا يحوزون إقامات ثابتة بالجزائر، مع انتحال هويات الغير، مضيفا أن المشتبه بهم يتقاسمون الأدوار في مختلف عمليات النصب التي يتردّد عليها أصحاب المال والأعمال، حيث يقوم بعضهم بإيداع الأموال وسحبها، والبعض الأخر يقوم بأعمال الربط المختلفة، بعد عملية رصد كبيرة، واستغلالا لجميع المعطيات والدلائل والقرائن تمّ جمعها واستغلالا لإذن بتفتيش منازل المشتبه بهم استنادا لسند قانوني صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تمّت الإطاحة بالشبكة الإجرامية التي بعد مواجهتها بكل الأفعال التي نسبت إليها، اعترف أفرادها بكل العمليات المشبوهة التي كانوا يقومون بها، وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه بهم على الجهات القضائية للنظر في ملفاتهم. لا تعتبر هذه الحادثة الأولى التي يتعرض فيها جزائريون للنصب، أين تشهد المحاكم دوريا قضايا مماثلة راح ضحيتها جزائريين خاصة من طرف الافارقة والسوريين واللبنانيين.