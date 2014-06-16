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سوناطراك تتعامل مع الوكالة الفضائية الجزائرية

  18 أفريل 2018 - 11:17   قرئ 24 مرة   0 تعليق   الوطني
سوناطراك تتعامل مع الوكالة الفضائية الجزائرية

تم مساء  أمس الثلاثاء بوهران التوقيع على  اتفاقية إطار بين شركة سوناطراك والوكالة الفضائية الجزائرية "أزال" وذلك على  هامش فعاليات الطبعة الـ 11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك.

ووقع الاتفاقية التي تأتي في إطار "تجسيد التوجيهات الرامية إلى  ترقية الأداة الوطنية للإنتاج "كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد  المومن ولد قدور والمدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية أوصديق عز الدين.

وأبرز الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور في ندوة صحفية على  هامش حفل توقيع الاتفاقية" أن هذه الأخيرة تسمح بالتنسيق بين الطرفين باستعمال  التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاتها في التصميم والدراسات وتجسيد المشاريع  التنموية المتعلقة بمختلف مجالات نشاط سوناطراك ومساعدتها في تحليل واتخاذ  القرارات المناسبة".

وبموجب هذه الاتفاقية ستتكفل الوكالة الفضائية الجزائرية بتزويد شركة  سوناطراك بالمعطيات وصور فضائية وكذا أنظمة الاتصال عبر الخرائط بالإضافة إلى  الاستشارة والدعم والخبرة التقنية الضرورية لتدعيم خدمات الاتصال عبر الساتل. كما ستسمح هذه الاتفاقية أيضا بإجراء عمليات التكوين وكذا خلق مناصب شغل، يضيف نفس المسؤول الذي أشار إلى أن شركة سوناطراك  تطمح  إلى" بلوغ في السنوات  القادمة نسبة 40 بالمائة من مخطط أعبائها تتكفل بها المؤسسات الجزائرية وهو ما سيسمح بتطوير الاقتصاد الوطني".

ومن جهة أخرى أعلن ولد قدور عن تنظيم شهر يونيو  القادم لقاء لعرض مخطط  تطوير شركة  سوناطراك (2018-2022) وتقديم انجازاتها  وذلك  بحضور المؤسسات  المحلية العمومية والخاصة التي تتعامل مع  الشركة للتعرف على قدرات الانجاز  عبر الوطن.

من جهته أكد المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية أوصديق عز الدين أن هذه  الاتفاقية فرصة للوكالة للمساهمة بخبرتها ومعرفتها وأنظمة الفضاء التي تتوفرعليها الجزائر منها أنظمة مراقبة الأرض والتي تساهم في إنجاز الخرائط ومتابعة  الموارد .

وستتكفل الوكالة بموجب هذه الاتفاقية بإنجاز الخرائط وتدعيم وتأمين المناطق الصناعية وشبكات النقل والتنقيب على البترول والتي من شأنها تطوير نشاط  سوناطراك. وفي مجال الاتصالات سيتم ربط كل المحطات والمواقع التابعة لسوناطراك خصوصا في  الجنوب.

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