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ارتفاع في عدد مسافري المترو

  18 أفريل 2018 - 11:30   قرئ 12 مرة   0 تعليق   الوطني
ارتفاع في عدد مسافري المترو

أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة مترو الجزائر مصطفى كورابة، اليوم الأربعاء، في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أنه منذ دخول التوسعيتين الجديدتين لمترو الجزائر من البريد المركزي نحو ساحة الشهداء والثانية من حي البدر باتجاه عين النعجة  حيز الخدمة ارتفع عدد المسافرين عبر مترو الجزائر إلى 160ألف مسافر يوميا.

وتوقع مصطفى كورابة بلوغ 200 ألف مسافر بعد استلام 3 محطات في طور الإنجاز ضمن هذا المسار قبل الدخول الاجتماعي القادم.

وقال المتدخل إن المحطات الثلاث المتبقية  تشهد وتيرة إنجاز متسارعة وهي محطة علي بومنجل من امتداد البرد المركزي نحو ساحة الشهداء ومحطتي الورشات وجسر قسنطينة من امتداد حي البدر نحو عين النعجة لاستكمال الخط بكامله بـ 19 محطة. 

كم تحدث الرئيس المدير العام لمؤسسة مترو الجزائر على مشاريع قيد الإنجاز المنتظر استلامها في 2018 ومنها مشروع تراموي سطيف المنتظر استلامه الأيام القادمة بعد تسليم مترو ورقلة  والمصعد الهوائي الرابط بين باب الوادي بالعاصمة وزغارة على مسار 2 كلم قبل الدخول الاجتماعي القادم واستلام مصعد السيدة الإفريقية نهاية السنة إضافة إلى شطر من المصعد الهوائي لمدينة تيزي وزو على مسافة تزيد عن 2كلم الرابط بين المحطة البرية كاف النعجة ووسط المدينة على أن تستكمل أشغال  الشطرين المتبقيين منه العام القادم.

وفي سياق حديثه عن البرامج المسطرة ذكر ذات المسؤول أن دراسات تمت لإنجاز خطوط جديدة كامتداد ساحة الشهداء شوفالي وامتداد شوفالي دالي إبراهيم و الشراقة  وأولاد  فايت والعاشور ودرارية  بالعاصمة على مسافة 17 كلم وتوسعة خط وهران على طول 19كلم. 

ومن أهم رهانات مؤسسة مترو الجزائر ختم المتدخل جعل المواطن يستفيد من ميزات مترو الجزائر في تنقلاته اليومية  والمتمثلة في ربح الوقت والأمان والراحة  داعيا المواطنين إلى الحفاظ على هذه المكاسب وعدم تخريبها.

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