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إرتفاع عدد مسافري مترو الجزائر إلى 160ألف مسافر

  18 أفريل 2018 - 11:41   قرئ 9 مرة   0 تعليق   الوطني
إرتفاع عدد مسافري مترو الجزائر إلى 160ألف مسافر

أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة مترو الجزائر مصطفى كورابة هذا الأربعاء أنه ومنذ دخول التوسعيتين الجديدتين لمترو الجزائر من البريد المركزي نحو ساحة الشهداء والثانية من حي البدر باتجاه عين النعجة  حيز الخدمة ارتفع عدد المسافرين عبرمترو الجزائر إلى 160ألف مسافر يوميا.

وتوقع مصطفى كورابة في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء بلوغ 200ألف مسافر بعد استلام 3 محطات هي طور الانجاز ضمن هذا المسار شهر جوان القادم.

وقال المتدخل إن المحطات الثلاث المتبقية  تشهد وتيرة انجاز متسارعة وهي محطة علي بومنجل من امتداد البرد المركزي نحو ساحة الشهداء ومحطتي الورشات وجسر قسنطينة من امتداد حي البدر نحو عين النعجة لاستكمال الخط بكامله بـ 19 محطة.

وفي هذا الاطار أوضح ضيف الأولى أنه ومنذ وضع مترو الجزائر حيز الخدمة في 2011 كان عدد المسافرين لا يتجاوز الـ40ألف مسافر يوميا وبعد ربطه بالتراموي عام 2012 ارتفع العدد إلى 60ألف وبدخول امتداد حي البدر – الحراش حيز الاستغلال  بلغ عدد المسافرين  120ألف مسافر ليصل بدخول محطتي عين النعجة وساحة الشهداء إلى 160ألف مسافر. 

وفصل الرئيس المدير العام لمؤسسة مترو الجزائر في المشاريع قيد الانجاز المنتظر استلامها في 2018 ومنها مشروع تراموي سطيف المنتظر استلامه بداية شهر ماي المقبل بعد تسليم مترو ورقلة  والمصعد الهوائي الرابط  باب الوادي بالعاصمة إلى زغارة على مسار 2 كم قبل الدخول الاجتماعي القادم واستلام مصعد السيدة الافريقية نهاية السنة إضافة إلى شطر من المصعد الهوائي لمدينة تيزي وزو على مسافة تزيد عن 2كم الرابط بين المحطة البرية كاف النعجة ووسط المدينة على أن تستكمل أشغال  الشطرين المتبقيين منه العام القادم.

أشغال أنفاق خط الحراش مطار الجزائر الدولي ستنطلق الأيام القادمة

ومن المشاريع المنتظر استلامها على المدى المتوسط  ذكر المتدخل إمتداد خط المترو الرابط مدينة الحراش وسط  بمطار الجزائر الدولي الجارية أشغاله على مسافة  تزيد عن الـ9 كم ب9 محطات والذي ستنطلق به أشغال حفر النفق الأيام القادمة على أن يسلم الشطر الأول من المشروع  في غضون 2022، هذا إلى جانب مشروع آخر هو قيد الانجاز بالعاصمة والمتمثل في خط عين النعجة نحو براقي على مسار 6 كم سيسلم مقطع منه بداية العام القادم تزامنا وتسليم شطرين من تراموي قسنطينة.

وفي سياق حديثه عن البرامج المسطرة ذكر ذات المسؤول أن دراسات تمت لانجاز خطوط جديدة كامتداد ساحة الشهداء شوفالي وامتداد شوفالي إلى دالي براهيم و الشراقة واولاد فايت والعاشور ودرارية  بالعاصمة على مسافة 17 كم وتوسعة خط وهران على طول 19كم. 

 

ومن أهم رهانات مؤسسة مترو الجزائرختم المتدخل جعل المواطن يستفيد من ميزات مترو الجزائر في تنقلاته اليومية  والمتمثلة في ربح الوقت والأمان والراحة  داعيا المواطنين إلى الحفاظ على هذه المكاسب وعدم تخريبها.

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