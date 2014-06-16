انطلاق فعاليات شهر التراث اليوم عبر الوطن بابراز الزخم التاريخي والحضاري

تنطلق هذا الأربعاء فعاليات شهر التراث عبر مختلف مناطق الوطن بهدف إبراز أهمية التراث الثقافي ودوره في المجتمع والتأكيد على أهمية الحفاظ عليه .

وبالمناسبة تنظم ولاية بومرداس بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات الثقافية والفنية نشاطات فنية عديدة تحت شعار "تراثي مستقبلي" .

كما برمجت زيارات ميدانية إلى الأماكن التراثية والمعالم التاريخية اضافة إلى حملات تطوعية لتنظيف قصبة دلس العتيقة التي تعتبر ارثا ثقافيا هاما .

وكان وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قد أكد خلال استضافته أمس الثلاثاء في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى اعتزام الوزارة القيام بعملية مسح واسعة لإحصاء المناطق التي يرى الباحثون أنها مواقع أثرية وقد تم في هذا الصدد وكبداية اكتشاف مواقع حيث تم تحديد مساحتها واطارات المركزالوطني للأبحاث الأثرية ينتقلون أسبوعيا لاكتشاف مناطق أخرى وتحديد خصوصيتها قصد التكفل بها لاحقا.