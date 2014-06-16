صدور العدد "0" من مجلة "الداخلية"

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية العدد "0" من جريدة "الداخلية"، خصص جزءا كبيرا من مضمونها إلى مختلف الاحتفالات المخلدة للذكرى ال51 لصدور أول إطار قانوني خاص بالبلدية الجزائرية ما بعد الاستقلال

وعادت المجلة في هذا العدد، الذي صدر شهر فبراير المنصرم، بالتفصيل إلى اللقاء الوطني الذي احتضنه في 18 يناير الماضي، المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، إحياءا لهذه الذكرى وهذا إضافة إلى مواضيع لها صلة على غرار المجهودات التي تبذلها الدولة لإرساء خدمة عمومية محلية تستجيب لتطلعات المواطن.

ونشرت الرسالة الكاملة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التي وجهها بالمناسبة الى المشاركين في هذا اللقاء الوطني والتي أعلن من خلالها على تكريس يوم 18 يناير يوما وطنيا للبلدية عرفانا كما جاء في الرسالة، "من الشعب والدولة لدور هذه الخلية القاعدية للدولة في مسار التنمية الوطنية ومسار تعزيز دعائم دولة الحق والقانون".

كما عادت المجلة أيضا إلى أهم ما جاء في كلمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، نور الدين بدوي خلال هذا اللقاء الوطني والتي قدم فيها جملة من التوجيهات ذات الصلة بمهام وصلاحيات البلدية أهمها التحضير من أجل تحول رقمي سيقوي علاقة المواطن بالإدارة إضافة إلى تكثيف قنوات التواصل مع المواطنين عبر كل الوسائط والوسائل المتاحة.

كما عرجت المجلة على موضوع إصدار أول طابع بريدي مخلد للبلدية بالنظر الى الدور الذي تلعبه في سبيل ترسيخ أسس الديمقراطية وكذا على الاتفاقية التي أبرمت بين وزارة الداخلية ووزارة الثقافة والتي تقضي بإنشاء متحف بلدي بغرض الحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي للبلدية الجزائرية.