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عزوزة قال إنها ستكون بمكة والمدينة والمشاعر

"الفتوى مضمونة في الحج والجزائري عاد إلى مفتيه"

  18 أفريل 2018 - 15:44   قرئ 76 مرة   0 تعليق   الوطني
"الفتوى مضمونة في الحج والجزائري عاد إلى مفتيه"

اختيار أئمة بعثة الحج لموسم 2018 دون مسابقة 

أكد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، أمس، أن الفتوى مضمونة للحجاج الجزائريين بالإقامات في مكة والمدينة وكذا المشاعر المقدسة، ساعات قليلة فقط بعد رسالة رئيس الجمهورية في يوم العلم، التي دعا فيها لضرورة التصدي بتبصر للأفكار الغريبة التي تصطدم بوحدة الشعب الجزائري السني.

قال عزوزة، إن الحاج الجزائري باتت لديه ثقافة الابتعاد عن الفتاوى التي تأتي من غير أئمة الجزائر، والتي يمكن أن تكون خارج إطار مرجعيتنا الدينية، وأضاف في ندوة صحفية على هامش إعطاء إشارة انطلاق قافلة "الحج المبرور" من دار الامام بالمحمدية في العاصمة، أن هناك عودة حقيقية للحاج الجزائري إلى مفتيه، حسبه.

وفي ذات السياق اختارت وزارة الشؤون الدينية حوالي 70 إماما لتأطير الحجاج الجزائريين هذا الموسم بالبقاع المقدسة، حيث تمت عملية الانتقاء هذه على مستوى مديريات الشؤون الدينية بالولايات دون تنظيم مسابقة عكس السنة ما قبل الماضية، لتفادي المحاباة والمحسوبية.

وقد برر المدير العام للديوان اختيار حوالي 70 إماما للمشاركة في بعثة الحج 2018 دون مسابقة، بالاعتماد على معيار الكفاءة والصدق في خدمة الحجاج، وأشار إلى إعادة اشراك البعض من هؤلاء ضمن تعداد البعثة لأكثر من موسم بسب فاعليتهم وإثبات وجودهم، حيث تعيد وزارة الشؤون الدينية اقتراحهم، مشيرا إلى أن عدد الأئمة في هذه الأخيرة أزيد من 60 مرافقا في الرحلات في حين سيكون آخرين ضمن لجنة الإفتاء في مكة والمدينة ويختارون من طرف الوزارة.

وكانت أمرت وزارة الشؤون الدينية مديرياتها عبر الولايات نهاية جانفي الماضي باقتراح إمامين اثنين عن كل ولاية لتوجيه ومرافقة الحجاج الجزائريين الذين في موسم 1439/2018، دون أن تقدم أي تفاصيل عن عددهم أو كيفية انتقائهم، واكتفت بالقول إنه تحضيرا للبرنامج الوطني لتوجيه الحجاج بعد فوزهم في القرعة وقبل التحاقهم بالبقاع المقدسة، لا بد من اقتراح امامين اثنين يستجيبان للشروط التي تم وضعها، وأشارت المراسلة إلى أن المترشحين لا بد أن يكونوا أئمة، أن يكون لهم فقه يؤهلهم لتوجيه الحجاج وارشادهم، وكذا الحظي بالاحترام والتوفر على روح القيادة التي تمكنه من تسيير جموع الحجاج وتنظيمهم، كما اشترطت وزارة الشؤون الدينية في الائمة المقترحين لتأطير حجاجنا الميامين بالبقاع المقدسة خلال أدائهم لهذه النسك التوفر على لياقة بدنية تؤهلهم للناشط الجسدي المتواصل، موضحة أنه يكمن للإدارة المركزية التجديد للمرشدين الذين أثبتوا جدارتهم في المواسم الماضية لتمثيلها، وأردفت أنه وبالنظر لعدم تحديد عدد الأئمة المرشدين في الحج ضمن البعثة، فان الأمر يتعلق بمجرد اقتراحات، غير أنه لا بد من ترتيب أسماء الائمة المقترحين بحسب تقدير الاستحقاق وعدم اعتبار الاقتراح الزاميا، لغاية إفادة المديريات بمراسلة رسمية.

زين الدين زديغة

 

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