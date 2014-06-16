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انطلاق قافلة "الحج المبرور" لـ 33 ولاية

الحج بالمجسمات في الولايات لتدريب الحجاج على المناسك

  18 أفريل 2018 - 15:44   قرئ 54 مرة   0 تعليق   الوطني
الحج بالمجسمات في الولايات لتدريب الحجاج على المناسك

سيتم تدريب الجزائريين المقبلين على أداء الحج لهذا الموسم على المناسك بالمجسمات في الولايات، حيث ينتظر أن تنزل قافلة "الحج المبرور"' التي أعطيت إشارة انطلاقها أمس، في 33 ولاية في إطار التحضيرات الخاصة بهذا الأخير. 

عكس السنة الماضية التي تم فيها اختيار حجاج متطوعين ضمن البعثة الرسمية في البقاع المقدسة، ستقوم قافلة "الحج المبرور" بانتقاء حجاج متطوعون انطلاقا من الجزائر، حسب ما كشف عنه مدير الديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، أمس، وأضاف في كلمته خلال لقاء مع الائمة المعنيين بالمشاركة في البعثة، وإعطاء إشارة انطلاق قافلة الحج المبرور، من دار الامام في العاصمة، أن تدريب الحجاج سيمكن من تسييرهم بسهولة، ويتيح لهم التعرف على مرافقيهم مبكرا.

ودعا عزوزة في كلمة توجيهية الائمة والمرشدين وكل أعضاء البعثة ان يكونوا في "مستوى المسؤولية التي سيتحملونها في هذه الرحلة الايمانية من بدايتها الى نهايتها" معتبرا إياها بمثابة "أمانة في اعناقهم وسيحاسبون على أي تقصير قد يحدث".

وتهدف قافلة "الحج المبرور" التي انطلقت أمس إلى اعداد الحجاج جواريا للارتقاء بمستوى أدائهم لمناسك الحج والعمرة في كل الجوانب، وتتضمن تدريب هؤلاء عمليا وبشكل مباشر على أداء المناسك، توحيد رسالة التكوين الوطنية لهم والارتقاء بسلوك الحاج من خلال دورات السلوك الحضاري في الحج، بالإضافة الى رسم صورة واضحة في ذهن الحاج على الظروف التنظيمية الخاصة بهذه الرحلة، اشراك المرافقين من أعضاء البعثة في عملية اعداد الحاج وانتقاء المتطوعين لخدمة الحجاج من بين المشاركين في القافلة.

وستحط قافلة "الحج المبرور" في ولايات المسيلة، الجلفة، تمنراست والاغواط، ثم غرداية، ورقلة واليزي، إضافة الى أدرار، بشار، النعامة، البيض، تيارت، غليزان والشلف، قبل أن تعود إلى العاصمة، وتنطلق من جديد بعد شهر رمضان إلى ولايات الشرق والغرب الجزائري، ممثلة في برج بوعريريج، سطيف وباتنة، إضافة الى بسكرة، وادي سوف وتبسة، ثم عنابة، قسنطينة، ميلة وجيجل، وكذا بجاية، تيزي وزو، البويرة، البليدة، تيبازة، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان ووهران.

زين الدين.ز

 

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