توقيع اتفاق تعاون لمكافحة الإرهاب والإجرام الدوليين

غينيا تطلب "خبرة" الجزائر في تأمين المدن والقضاء على السكن الفوضوي

طلبت جمهورية غينيا، من الجزائر، تزويدها بخبرة المصالح الأمنية في تأمين المناطق الحضرية، إلى جانب إفادتها بتجربتها في القضاء على البنايات الفوضوية والسكن الهشّ، وذلك بعدما قطعت الجزائر أشواطا متقدّمة من إعادة الإسكان التي شرعت فيها منذ سنة 2000، في إطار استراتيجية عمل تهدف إلى تطهير المدن من السكنات الفوضوية الهشّة.

خلصت زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، إلى العاصمة الغينية، على مدار يومين، إلى توقيع اتفاق تعاون في مجال الأمن العام والحماية المدنية قصد مكافحة تنامي أعمال الإرهاب والإجرام الدوليين.

وقال وزير الداخلية، نور الدين بدوي، في تدوينة له على موقع "تويتر"، إنّه قد أكّد من العاصمة الغينية كوناكري، عزم البلدين على مكافحة تنامي الاجرام المنظّم العابر للحدود وتهريب المخدرات والمتاجرة بالأسلحة والهجرة غير الشرعية، في ظل التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية. وأضاف الوزير أنه قد تحادث مع نظيره الغيني لتهيئة الإقليم والمدينة، عن استعداد الجزائر لنقل خبرتها في مجال تسيير التجمعات الحضرية الكبرى واستئصال ظاهرة البناء الفوضوي، مؤكّدا أن "العلاقات الجزائرية-الغينية، مهمة وسنسهر على تفعيل ميكانيزمات وآليات تسمح بمتابعة قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة الّتي أسّست بين بلدينا".

وذكرت وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني، أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الوزير نور الدين بدوي ونظيره الغيني، عبدول كابيلي كامارا، يهدف إلى مكافحة تنامي أعمال الارهاب والاجرام الدوليين وكذا التهديدات الجسيمة المرتبطة بانتشار الأنشطة غير الشرعية.

وعرّج بدوي رفقة نظيره الغيني، على المدرسة الوطنية للشرطة والحماية المدنية بمنطقة كابيلين، وبعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على شهداء سقوط الطائرة العسكريّة بالبليدة، ثم تلقّى التحية من طرف ضباط أمن تلقّوا تكويناتهم في مدراس الشرطة ببلدنا واستفادوا من الخبرات الجزائريّة.

وكان الوزير الغيني للداخلية قد قام بزيارة الى الجزائر بداية العام الماضي صرح خلالها أن "الجزائر بلد كبير يمكننا أن نتعلم الكثير منه، ويمكننا القيام بمبادلات مثمرة في إطار المصلحة المتبادلة للبلدين".

حكيمة ذهبي