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مؤتمره الثامن ينعقد اليوم متبوعا بمسيرة وطنية من أجل الوحدة الوطنية

الأفلان يرمّم اتحاد الشبيبة انطلاقا من منطقة القبائل

  18 أفريل 2018 - 15:46   قرئ 52 مرة   0 تعليق   الوطني
الأفلان يرمّم اتحاد الشبيبة انطلاقا من منطقة القبائل

يحضّر الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، لتنظيم مؤتمره الثامن، اليوم، بولاية تيزي وزو، سيكون متبوعا بمسيرة وطنية من أجل الوحدة الوطنية وترقية الأمازيغية، في خطوة يهدف من خلالها الاتحاد الموالي لحزب جبهة التحرير الوطني، إلى استعادة "مجده" عشية الانتخابات الرئاسية.

ظهر اتحاد الشبيبة الجزائرية، بأفكار جديدة ترجمت تطوّر الأجيال بعدما ظلّ يتخبّط في الفوضى في غياب قيادة له منذ سنوات عديدة، فبعد استكمال التحضيرات للمؤتمر الثامن الذي سينعقد اليوم وغدا بالقاعة متعددة الرياضات لمديرية الشباب والرياضة بولاية تيزي وزو، أعلن الاتحاد عن تنظيم مسيرة وطنية من أجل الوحدة الوطنية وترقية الأمازيغية في كافة المجلات وتثمين قرارات رئيس الجمهورية بدسترة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية وتكريس 12 يناير عيد وطني.

وأفادت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أنّها تسعى من خلال هذا الحدث إلى "إعادة مجد هذه المدرسة التي ساهمت في تكوين وتربية الشاب الجزائري في أيام المجد والتي كانت خزانا لإطارات الدولة الجزائرية والذي لنا الشرف أن الرئيس كان من أحد مؤسسيها". مضيفة أنها تريد أن تجعل من المؤتمر انطلاقة جديدة للمساهمة إلى جانب الدولة تحت قيادة توجيهات الرئيس في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن الذي أخرجه من ظلمات الدمار إلى بر الأمان بفضل مشروع المصالحة الوطنية الذي أصبح اليوم مرجعية عالمية يقتدى بها دوليا وإقليميا وإرجاع هيبة الدولة الجزائرية في المحافل الدولية".

وأكدت الشبيبة أنّ قرار ترسيم الأمازيغية وعيد يناير، قرار شجاع وهو بمثابة إسمنت للوحدة الوطنية، مناشدا والي ولاية تيزي وزو بالرعاية السامية للمؤتمر الهام. كما دعت كافة القوى الفاعلة في المجتمع المدني من أحزاب سياسية، منظمات جماهيرية وتنظيمات طلابية والأسرة الثورية إلى المساهمة والمشاركة بقوة في إنجاح المؤتمر، الذي يهدف أساسا إلى الحفاظ على تمسك الشعب الجزائري بوحدته الوطنية ومواجهة المخاطر والمخابر الخارجية التي تعمل ليلا نهار وتستعمل جميع الوسائل من المخدرات، الإرهاب والهجرة غير الشرعية لهذا الغرض.

حكيمة ذهبي

 

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