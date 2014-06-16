العثور على جثة بحار جزائري قرب السواحل الإيطالية

عثر صيادون إيطاليون على جثة أحد طاقم سفينة “يونس 2” الجزائري، التي اختفت قرب السواحل التونسية يوم 3 أفريل الجاري.

وحسبما أفادت به وسائل إعلام ايطاليا، اليوم الجمعة، فإن الجثة عثر عليها قرب ساحل جرانيتيولا توريتا في صقلية.

مضيفا، أنه تم اكتشاف الجثة مع سترة نجاة مكتوب عليها اسم السفينة المفقوذ “يونس 2”.

وأشار ذات المصدر، إلى أن خفر سواحل مدينة مازارا ديل فالو هم المسؤولين على نقل وتحويل الجثة.

وكانت سفينة صيد جزائرية، قد اختفت منذ أسبوعين قرب السواحل التونسية وعلى متنها 6 صيادين.

حيث كان طاقم السفينة متجها إلى إيطاليا للتفاوض مع الإيطاليين حول عملية بيع التونة.