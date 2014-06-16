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بسبب قيام بعض الأشخاص بإحياء البدع في بعض الأماكن

وكالات الأسفار ممنوعة من تنظيم الزيارات للمعتمرين في مكة

  20 أفريل 2018 - 13:46   قرئ 65 مرة   0 تعليق   الوطني
وكالات الأسفار ممنوعة من تنظيم الزيارات للمعتمرين في مكة

المخالفون مهددون بـ 5 آلاف ريال سعودي غرامة 

منعت السلطات السعودية وكالات السياحة والأسفار من تنظيم الزيارات لمعتمريها في مكة المكرمة بداية من 19 أفريل الجاري، وهددت بفرض غرامات مالية معتبر ضد المتعاملين المخالفين لهذا الاجراء، الذي قالت وزارة الحج والعمرة السعودية عنه إنه جاء بسبب قيام بعض الاشخاص بإحياء البدع والشرك ببعض الأماكن التي يقصدها المعتمرون خلال هذه الزيارات. 

ستضطر وكالات السياحة والأسفار الجزائرية إلى الغاء الزيارات التي تعوّدت على تنظيمها لمعتمريها في البقاع المقدسة، وبالاخص بمكة المكرمة، واشار تعميم صادر عن وزارة الحج والعمر السعودية، تحوز "المحور اليومي" نسخة منه، وجود بعض الاشخاص يقومون بإحياء البدع الشركيات على جبل النور، مؤكدة  طالبة أصحاب الشركات السياحية ومؤسسات الطوافة بعدم تخصيص زيارة لهذا الاخير نظرا لعدم مشروعية ذلك ولما فيه من ارتكاب البعض للمخالفات الشرعية، ومنعا للاضرار الحاصلة من سقوط الزائرين من اعلى الجبل وحدوث وفيات.

وهددت وزارة الحج والعمرة السعودية وكالات السياحة والأسفار في حالة رصد اية مخالفة في من هذا النوع من قبل اللجان المختصة، واشار التعميم في هذا السياق إلى تحمل الشركات والمؤسسات مسؤوليتها وما يقع عليها من عقوبات.

وكشفت مراسلات وجهها وكلاء سعوديون لنظرائهم المعنيين في الجزائر إلى أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بداية من الـ 19أفريل الجاري، وأن المخالفين سيغرمون بـ 5 آلاف ريال سعودي، أي ما يعادل أو يتجاوز الـ 20 مليون سنتيم.

وينتظر ان تجد وكالات السياحة والاسفار المعنية بتنظيم العمرة صعوبات في التعامل مع الجزائريين الذين تعوّدوا التنقل إلى بعض الأماكن في إطار هذه الزيارات التي حذرت وزارة الحج والعمرة من تنظيمها لأسباب شرعية.

يشار إلى أن الديوان الوطني للحج والعمرة أبقى على اعتمادات حوالي 200 وكالة سياحة وأسفار لحد الآن، إضافة الى أكثر من 40 أخرى تنشط في المجال عن طريق المناولة التي رُخص بها بشروط، بعد اقصاء 5 منها لم تنظم اية رحلة عمرة وتجاوزت الفترة المحددة لذلك، في حين يجرى النظر في إمكانية معاقبة أخرى على خليفة فضيحة تزوير أرقام جوازات سفر زبائنها قصد تمكينهم من التهرب من دفع رسم الألفين ريال سعودي الخاص بمكرري هذه المناسك مؤخرا.

زين الدين زديغة

 

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