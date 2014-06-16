اعتبروها مسيرة "أمل لتعزيز ترقية اللغة الأمازيغية"

الطلبة يحتفلون بالربيع الأمازيغي في بجاية

نظم العشرات من طلبة جامعة "عبد الرحمن ميرة" ببجاية مسيرة سلمية احتفالا بالربيع الأمازيغي المصادف ليوم 20 أفريل من كل سنة.

اعتبر الطلبة المشاركون في هذا التجمع السلمي أنه بمثابة "مسيرة أمل لتعزيز ترقية اللغة الأمازيغية خاصة تعميم تدريسها" بالمؤسسات التربوية وكذا إدماجها على مستوى مختلف مؤسسات الدولة.

كما خصص الطلبة حيزا كبيرا من هذه الوقفة السلمية للتذكير "بالنضال الطويل الذي استمر لسنوات وكذا بالتضحيات في سبيل ترقية وتدريس اللغة الأمازيغية"، حيث اعتبر الطالب فارس بقسم الأدب الأمازيغي أن "المطالبة بهذا المطلب يجب أن يكون في إطار سلمي"، مشيرا إلى أن "الجهود يجب أن تنصب الآن على الدعوة لاستعمال الحرف اللاتيني في كتابة اللغة الأمازيغية على غرار المساهمات العلمية لمولود معمري، وعرفت هذه المسيرة السلمية أيضا مشاركة العديد من نواب الولاية وجرت في ظروف جد هادئة، حيث انطلقت من الحرم الجامعي بترقا أوزمور غرب المدينة وصولا إلى ساحة سعيد مقبال، بأعالي مقر الولاية.

م.ن