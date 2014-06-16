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تخوفات من حملة أتباع سعداني وبلخادم لجمع التوقيعات

ولد عباس يهرّب اجتماع اللجنة المركزية إلى بعد العيد

  20 أفريل 2018 - 15:05   قرئ 65 مرة   0 تعليق   الوطني
ولد عباس يهرّب اجتماع اللجنة المركزية إلى بعد العيد

بلخادم يسبق ولد عباس إلى تعزية عائلات ضحايا سقوط طائرة بوفاريك 

بعدما أعلن أنها ستكون قبل دخول شهر رمضان، عادة الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، مجددا ليقرّر "تهريب" موعد اجتماع اللجنة المركزية "الحاسم" إلى ما بعد عيد الفطر، ليقضي "طبيب" الحزب العتيد شهر الصيام بعيدا عن ضغوطات "جماعة" التوقيعات التي تُجمع لسحب الثقة منه خلال "المركزية" المنتظرة، بعدما بلغت مرحلة متقدّمة وشقّت طريقها نحو أعضاء اللجنة المركزية في حدّ ذاتها.

عقد الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، الخميس، اجتماعا للمكتب السياسي، تغيّبت عنه بعض الوجوه التي ما تزال محسوبة على الأمين العام السابق عمار سعداني، على غرار بعجي أبو الفضل ورشيد عساس، ودرس اللقاء تاريخ انعقاد دورة اللجنة المركزية، وهي التي كان قد أعلنها قبل شهر رمضان، ليعلن ولد عباس، عن تأجيلها مرّة أخرى لتاريخ 23 جوان المقبل، وهو التاريخ الذي تحفّظ عليه أعضاء المكتب السياسي كونه يتزامن مع امتحانات شهادة البكالوريا، ليستقرّ الموعد عند تاريخ 30 جوان.

ويكون الأمين العام للحزب العتيد، قد قرّر قضاء شهر الصيام بعيدا عن ضغوطات تهديد سحب البساط من تحت قديمه بعدما قضى قرابة الثلاث سنوات يسيّر "الجهاز" خلفا لعمار سعداني المستقيل بتاريخ 22 أكتوبر 2016، بعدما نجح في تهريب هذا الاجتماع من سنة 2017، التي يفترض أن ينعقد اجتماع واحد للجنة المركزية على الأقل وفقا للأطر التنظيمية للحزب، ثمّ تهريبها من تاريخ 19 مارس وبعدها قبل رمضان.

وتعرّض جمال ولد عباس، خلال الاجتماع، إلى الحملة التي تقودها قيادات من الحزب من أجل جمع توقيعات أعضاء اللجنة المركزية لسحب الثقة من الأمين العام، وقال بخصوصهم إنهم "يعملون ضدّ الرئيس". وقد يكون أمين عام الأفلان يشير إلى أتباع سابقه عمار سعداني وكذا عبد العزيز بلخادم، حيث تجري في كواليس الحزب تحركات ماراطونية للّحاق بالعدد القانوني الذي يقضي بسحب الثقة من الأمين العام خلال الدورة المقبلة للهيئة العليا ما بين المؤتمرين، لكن لا تتّضح الجهة الحقيقة التي تقف وراء هذه التحرّكات. وتفيد مصادر من الحزب، أنّ قيادات من الصفّ الأوّل، على غرار أعضاء المكتب السياسي، تُشرف على هذه العملية، وتعتبر من القيادات المقربة من شخص ولد عباس، بإيعاز من جهات "عليا".

و كان من المفترض أن يتنقّل جمال ولد عباس، شخصيا إلى عدد من عائلات ضحايا الطائرة العسكرية التي تحطمت قبل أسبوع ببوفاريك لتقديم التعازي باسم الأفلان، لكنّ الظاهر أن الأمين العام الأسبق للحزب قد سبقه إلى هذه الخطوة، حيث نشرت صفحة "لجنة الوفاء لبلخادم" صورا تظهر الأمين العام الأسبق للحزب العتيد، وهو يحلّ بولاية عين الدفلى، الخميس، وحلّ بمدينة خميس مليانة، التي نزل فيها ضيفا على عائلات شهداء الطائرة لتقديم التعازي، أين حظي بتكريم من قبل أهل المدينة الذين ألبسوه برنوسهم التقليدي.

 حكيمة ذهبي
 

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