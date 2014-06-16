إحياء للذكرى الـ38 لأاحداث 20 افريل 1980

المائات من المواطنين في مسيرة "الربيع الامازيغي" بتيزي وزو

خرج المئات من المواطنين في مسيرة حاشدة وسط مدينة تيزي وزو، أمس، بمناسبة إحياء الذكرى الـ38 لأحداث الربيع الامازيغي 20 افريل 1980. حيث انطلقت المسيرة التي دعا إلى تنظيمها أنصار حركة الانفصال الذاتي وبدعم من قدامى الحركة الثقافية البربرية وبعض النشطاء السياسيين السابقين لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في حدود منتصف النهار من أمام المدخل الرئيسي لجامعة مولود معمري باتجاه المقر القديم لبلدية تيزي وزو بعدما جابت مختلف الشوارع الرئيسية لعاصمة الولاية.

عرف هذا الموعد ، تأخرا بساعتين عن نظيره المعلن سابقا لبداية المسيرة في حدود الساعة العاشرة صباحا، ويرجع ذلك إلى التطويق الأمني الكثيف الذي شهدنه كافة المداخل المؤدية إلى وسط مدينة تيزي وزو أين أقامت مصالح الأمن وبالتنسيق مع الدرك الوطني حواجز أمنية مختلطة لمنع التحاق مناضلي "الماك" بالمسيرة وتعطيلهم، الوضعية التي خلقت حالة من الطوابير للسيارات والمركبات وأثارت استياء مستعملي هذه الطرق الذين أغلبيتهم لا تربطهم أية علاقة بالتنظيم خاصة بعد الوقت الذي استغرقوه لتجاوز الحواجز الأمنية والالتحاق بوجهتهم. هذا وقد رفع المتظاهرون عدة شعارات تجسد مطالب الحركة إلى جانب رفع العديد من صور ضحايا أحداث الربيع الأسود 2001 وكذا صور الفنان الراحل معطوب الوناس التي كانت حاضرة بقوة في المسيرة التي أراد من خلالها المشاركون فيها التعبير عن مدى تمسكهم بكل ما هو رمز للثقافة والهوية الامازيغية. على صعيد أخر وإن كان تواجد قوات الأمن بقوة في مداخل مدينة تيزي وزو، فإن الآمر كان مخالفا تماما في شوارع وأزقتها التي بقيت طبلة المسيرة خالية من عناصر الأمن التي فضلت الانسحاب لضمان السير الحسن للمسيرة وتفاديا لأي احتكاك قد يخرج الحدث عن نطاقها السلمي. إذ اكتف حضور مصالح الأمن على عناصرها بالزي المدني فقط. هذا ومن رغم أن يوم أمس يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع والنشاطات الثقافية العديدة المنظمة من طرف السلطات التي أعطت بعدا رسميا لتاريخ 20 أفريل وتبنته، إلا أن ذلك لم يمنع المواطنون وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية، في جعل من عاصمة جرجرة ربيعا حقيقيا بعدما أن تزينت بمختلف الألوان وتحولت إلى صرخ للتعبير الديمقراطي الحر ومفترق طرق بين الجهات الرسمية التي أقدمت على تزيين شوارع المدينة بالإعلام الوطنية للـأكيد على وحدة الوطن وجعل من رمزية 20 أفريل جزء لا يتجزأ من تاريخ وثقافة الجزائر الوحيدة الموحدة، وبين أعلام وألوان الحركة الانفصالية، مع التزام أي طرف بالإطار السلمي للمسيرة التي افترقت في صمت في حدود الثانية زوالا دون تسجيل أي انزلاق أمني أو ما شبه.

أغيلاس.س