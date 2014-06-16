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لقاء ثلاثي مرتقب بين سفيري البلدين وقنصل تمنراست بخصوص ملف الهجرة

باماكو تنفي استدعاء سفيرها لدى الجزائر احتجاجا على إعادة المهاجرين

  20 أفريل 2018 - 15:05   قرئ 57 مرة   0 تعليق   الوطني
باماكو تنفي استدعاء سفيرها لدى الجزائر احتجاجا على إعادة المهاجرين

فنّدت حكومة باماكو، استدعائها لسفيرها لدى الجزائر، لتقديم طلب رسمي استفسارا على وضعيات مهاجرين غير شرعيين ماليين، تمّ ترحيلهم من قبل السلطات الجزائرية خلال الأشهر الماضية، مجددة تشكراتها للحكومة الجزائرية على مساهمتها في حلحلة الأزمة التي ضربت هذا البلد منذ العام 2012. 

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، أنه "وخلافا لما تمّ تداوله من معلومات من قبل بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فإنها لم تستدع سفير مالي لدى الجزائر ولا حتى القنصل العام بتمنراست".

وأكدت الخارجية المالية في بيان لها، أنّ "حكومة باماكو مستمرة دائما في فتح آفاق تطوير العلاقات مع الجزائر بما يسمح بتقوية علاقات الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وشعبيهما". معربة عن تشكراتها للحكومة الجزائرية ومجهوداتها لتقوية علاقات التعاون بين البلدين وكذا مساهمتها في حلّ الأزمة التي تضرب البلد منذ سنة 2012. 

وكشفت الحكومة المالية عن اجتماع سيجمع كلا من سفيرها لدى الجزائر وكذا القنصل العام بتمنراست وسفير الجزائر بمالي، من أجل تباحث كل المسائل ذات الاهتمام المشترك في القريب العاجل، بما فيها تلك المتعلقة بالهجرة.

وكانت وكالة "بي.بي.سي"، قد نشرت، الخميس، معلومات تفيد بتشنّج دبلوماسي بين الجزائر ومالي بسبب ملف إعادة الجزائر المهاجرين الماليين نحو بلدهم، وذكرت أنه قد تم استدعاء السفير المالي لدى الجزائر لتقديم طلب رسمي لتوضيح ظروف نقل المهاجرين من قبل السلطات الجزائرية نحو مراكز العبور جنوب البلاد.

ويجدر التذكير، أنّ سفارة الجزائر بمالي، قد تعرّضت للتخريب قبل شهر، من قبل محتجين ماليين على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، أسفرت عن خسائر ألحقت بمبنى السفارة، واعتقلت قوات الأمن المالي عشرات المحتجين بتهمة تخريب مبنى الهيئة الدبلوماسية الجزائرية، ومحاولة الاعتداء على موظفيها، وسط حالة استنفار قصوى لإنقاذ حياة الدبلوماسيين، مما استدعى تدخلا رسميا من الجزائر التي طلبت لقاء السفير المالي لديها لتقديم توضيحات.

وكان وزير الداخلية نور الدين بدوي، قد أكد أن عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين تتمّ بناء على اتفاق بين الجزائر وسلطات البلدان الأم لهؤلاء، كاشفا أن السلطات الجزائرية رحّلت 27 ألف مهاجر إفريقي، كان مقيما على ترابها بطريقة غير شرعية، بطلب من بلدانهم الأصلية في ظروف إنسانية جيدة.

حكيمة ذهبي

 

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