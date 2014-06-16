بدوي يؤكد أن استعمال "جيروفار" حكر على سيارات الأمن والإسعاف

استحداث أنظمة معلوماتية لتسيير الكوارث الطبيعية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، عن استحداث أنظمة معلوماتية، لمواجهة الكوارث الطبيعية، لاسيما حرائق الغابات وذلك لمجابهة المخاطر التي أتت على الثروة الغابية بجبال مناطق كبرى من الوطن الصائفة الماضية.

قال بدوي في رده على سؤال برلماني، الخميس، الحرائق التي التهمت آلاف الهكتارات الصائفة الماضية بمنطقة القبائل، وكانت ولاية تيزي وزو أكثرها تضرّرا، قد تم تخصيص لها 2,5 مليار دينار جزائري للتّكفّل بالأضرار، كما تمّ العمل على إعادة تأهيل أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النّباتي وإعادة تهيئة 444 كلم من المسالك الغابيّة على المستوى الوطني. مضيفا أنّ حرائق الغابات موضوع يدخل في صميم أولويات مصالحه الوزارية، حيث تم إعداد خطة عمل متكاملة لصائفة 2018، تتضمّن استخدام دعائم تكنولوجية: نظام معلوماتي لتسيير ومتابعة مخططات الإسعاف على المستوى الوطني، نظام لتسيير مخزونات النجدة، قاعدة وطنية للمعطيات المتعلقة بالكوارث الطبيعية.

في سياق آخر، وردا على سؤال نائب برلماني عن حزب الأرندي، حول فوضى استعمال الأضواء الخاصة "جيروفار"، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أنّ قانون المرور يعاقب مستعملي جهاز "جيروفار" دون رخصة رسمية تسلمها مصالح الداخلية، لافتا إلى أن استعمال هذه الأضواء حكر على مؤسسات أمنية وسيارات الإسعاف. وقال بدوي إنّ استعمال الأضواء الخاصة "جيروفار" يخضع لتراخيص من الهيئات المؤهلة، معتبرا أن استعمالها بصفة غير قانونية يؤدي إلى المساس بالأمن الوطني والنظام العام، مشيرا إلى أن الأنظمة الضوئية الخاصة وكذا الأنظمة الصوتية الخاصة صنفت ضمن قائمة التجهيزات الحساسة ويخضع اقتناؤها وتداولها إلى رخصة مسبقة من السلطات المؤهلة، التي ينحصر استعمالها على المركبات ذات الأولوية التي تمارس السلطة العمومية كالدرك والأمن الوطنيين والجمارك بالإضافة إلى المركبات التي تستفيد من تسهيلات المرور كسيارات الإسعاف والحماية المدنية ومصالح الغابات.

وأوضح وزير الداخلية، أن الإجراءات المتعلقة بمحاربة الاستعمال العشوائي لهذه التجهيزات هي نفسها المعتمدة في محاربة مخالفات المرور عبر نقاط التفتيش التابعة للدرك والأمن الوطنيين، حيث يتم تطبيق العقوبات على المخالفين قد تصل إلى حد سحب الاعتماد الممنوح لهم.

حكيمة ذهبي