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يضرب بيد من حديد كل محاولات إغراق الجزائر بالسلاح

الجيش يكشف أسلحة حربية منها صواريخ مضادة للدبابات في إن أمناس

  21 أفريل 2018 - 15:51   قرئ 72 مرة   0 تعليق   الوطني
الجيش يكشف أسلحة حربية منها صواريخ مضادة للدبابات في إن أمناس

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس بمنطقة طارات في إليزي بالناحية العسكرية الرابعة مخبأ يحوي كمية من الأسلحة الحربية الثقيلة والذخيرة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

قال بيان لوزارة الدفاع الوطني إن "العملية جاءت بفضل الاستغلال الجيد للمعلومات ومكنت من استرجاع بندقية رشاشة من نوع "  FM"، بندقية قناصة، مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، صاروخي "هيلكوبتر" مضادة للدبابات، 208 خراطيش من مختلف العيارات، 03 مخازن ذخيرة، وقال ذات البيان "تأتي هذه العملية لتُضاف إلى سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تُؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف أفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن البلاد"، وفي سياق متصل تؤكد نشرات وزارة الدفاع أن أغلب عمليات تهريب السلاح نحو الجزائر يتم إحباطها على الشريط الحدودي، وبالنسبة لتلك التي يتمكن المهربون أو الإرهابيون من تمريرها سرعان ما تكتشف قوات الجيش الأماكن التي تخبأ فيها، وتوضح عمليات حجز الأسلحة أن الجماعات التي تنشط في تهريب السلاح عبر الحدود تعمل على نقل أنواع محددة منها على رأسها الرشاشات من نوع كلاشنيكوف الروسية وبنادق نصف آلية من نوع سيمونوف والبنادق الرشاشة من نوعFMPK، إضافة إلى المسدسات بمختلف أنواعها والقنابل اليدوية والألغام المختلفة، وكذا القذائف الصاروخية من نوع أربي جي 7، بنادق قناصة وصواريخ من نوع كاتيوشا.

يخوض الجيش الجزائري على الحدود مع ليبيا ومالي والنيجر، حربا يومية ضد مهرّبي السلاح، منذ 2011 وأسفرت عن حجز الآلاف من قطع السلاح المختلفة، التي كانت جميعا في مخازن الجيش الليبي في عهد العقيد القذافي، حيث أشاد الفريق أحمد قايد صالح، بنجاعة الاستراتيجية الأمنية المتبعة من قبل القيادة العسكرية، بالنظر للنتائج المسجلة ميدانيا، وحجم ما يتم حجزه وما يتم اكتشافه على طول الحدود الوطنية، لاسيما منها حدودنا الجنوبية، من محجوزات محظورة، خصوصا ما تعلق منها بالأسلحة مختلفة الأنواع، وذخائر متعددة العيارات والأحجام، هذا إلى جانب الأطنان من المخدرات، وقال الفريق بأن هذه النتائج تؤكد "يقينا رؤيتنا الصائبة والموضوعية وقراءتنا الصحيحة للأوضاع وفعالية التدابير الأمنية المتخذة".

 أسامة سبع
 

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