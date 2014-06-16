دافع عن حصيلة إنجازات بوتفليقة ودعا مجددا للعهدة الخامسة

ولد عباس يؤكد أن 700 ألف مناضل يطالبون بترشح الرئيس

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أنه تلقى أكثر من 700 ألف طلب من مناضلي الحزب يطالبون الرئيس بوتفليقة بالاستمرارية، وذكر ولد عباس خلال إشرافه على لقاء مع المنتخبين المحليين بالجلفة أن هؤلاء الموقعين طالبو الرئيس بالترشح لعهدة خامسة.

اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، بأن عزم الحكومة على تقديم حصيلة إنجازات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خطوة تندرج ضمن برنامج عمل الافلان على إعداد حصيلة إنجازات بوتفليقة خلال العشرين سنة الماضية، مشيرا إلى أن وثيقة الحصيلة ستكون جاهزة خلال أربعة أسابيع وتوضح للرأي العام أين صرفت الألف ميار سنتيم، مضيفا أن كل شيء مدون لدى وزارة المالية.

ودعا ولد عباس في كلمته أمام المنتخبين، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستمرار في قيادة البلاد، مؤكدا بأن الرئيس بخير وبأن "الأفلان سيكون بخير ما دام بوتفليقة بخير". وتوجّه ولد عباس لكل الذين يشككون في صحة الرئيس قائلا "موقفي واضح.. اقذفوا في شخصي وفي عائلتي ولا تقذفوا في الرئيس".

في ذات السياق، عاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس للحديث عن إنجازات الرئيس، مؤكدا على أن أمن الجزائر واستقرارها مرتبط ببقاء الرئيس بوتفليقة الذي كان له الفضل في إخراج البلاد من أزمتها الأمنية، مؤكدا بأن ورقة الطريق التي يحملها الرئيس للعهدة الجديدة تعتمد على إنجازاته السابقة.

م.ن