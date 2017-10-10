زعمت أنهم يواجهون عقبات قائمة على الدين

واشنطن تنتقد الجزائر بسبب اليهود وتدافع عن المثليين !

تواصل الخارجية الأمريكية نشر تقاريرها المغلوطة عن الجزائر، بالرغم من اعتراف ساستها وسفيرها بالجزائر بعكس ذلك، فبعد ادعائها التضييق على الجالية المسيحية، جاء الدور على اليهود، لتدعي بأن هؤلاء يواجهون عقبات رغم أنهم يعدون على الأصابع، في وقت أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، ربط الاتصال بهم، وتنازلهم عن فتح "بيع" لهم لممارسة شعائرهم الدينية.

وفي تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم، تحاول الخارجية الأمريكية أن تبث معلومات خاطئة، حيث أشار هذا الأخير، الذي صدر أول أمس، وتناولته وسائل إعلامية على نطاق واسع، إلى أن عدد اليهود في الجزائر أقل من 200 شخص، وزعمت أن معتنقي هذه الديانة يواجهون "عقبات غير رسمية قائمة على الدين أمام التوظيف الحكومي والصعوبات الإدارية عند العمل بسبب الإجراءات البيروقراطية "، ويبدو أن معدي التقرير تناسوا أن الجالية اليهودية في الجزائر استغنت عن مطالبها بإنجاز "بيع" لممارسة شعائرهم الدينية، في رسالة وجهت لوزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، قبل فترة، أكدوا فيها أنهم في غنى عن أماكن عبادة كون أن عددهم قليل جدا ولا يرقى لإقامة "الصلاة" في دور عبادة.

لأول مرة يعلن مسؤول جزائري، وهو محمد عيسى، منتصف عام 2017، لقاء ممثل الجالية اليهودية بالجزائر، بمقر الوزارة، في حيدرة بأعالي العاصمة، وتناقش معه -حسب الوزير- حول ظروف عيشهم في الجزائر والمشاكل التي تعترضهم، حيث قال في محاضرة أطلق عليها اسم "حرية المعتقد بين التشدد الديني والتطرف المذهبي"، عقدت بمقر وزارة الخارجية، أن علاقة الجزائر مع مختلف الأديان علاقة تعاون ودبلوماسية دينية، ومبدأ التعاون معهم هو الدستور الذي يضمن حرية المعتقد، وخاصة المادة 42 منه التي ضمنت ممارسة الشعائر الدينية.

وتستند الجزائر في ردها على التقارير الأجنبية التي تتعرض لـ "حرية المعتقد" فيها، على الدستور الذي يضمن ممارسة غير المسلمين لديانتهم في ظل احترام قوانين الجمهورية، في الوقت الذي تحاول بعض الدوائر الأجنبية والمؤسسات غير الحكومية تحاول تشويه صورة البلاد أمام الخارج، وإحراجها في المحافل الدولية، إذ يراد تصوريها على أنها تضيق على الديانات الأخرى وتقمع غير المسلمين.

ولم يكتف تقرير الخارجية في كيل ادعاءاته المغرضة ضد الجزائر باضطهاد اليهود فقط، بل عرج ذات التقرير على وضعية المثليين في المجتمع الجزائري، حيث دافع تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول حقوق الانسان بالجزائر عن الأشخاص المثليين.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قالت إن تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في الجزائر لسنة 2016، يفتقد إلى الدّقة، وبعض فقراته "ليس لها علاقة بمجال حرية الديانة ولا بحرية ممارسة العبادة، وإنما تتعلق مباشرة بالإخلال بالنظام العام، والذي تُقّر القوانين واللوائح الوطنية الذود عنه وحمايته، فضلا عن المواثيق والمعاهدات الدولية".

زين الدين زديغة