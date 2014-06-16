شريط الاخبار
ولد عباس يؤكد أن 700 ألف مناضل يطالبون بترشح الرئيس تسجيلات الحج لدى وكالات الأسفار دون رحلات واشنطن تنتقد الجزائر بسبب اليهود وتدافع عن المثليين ! اللحوم الفرنسية المستوردة تُثير مخاوف الجزائريين قبل رمضان ! الجيش يكشف أسلحة حربية منها صواريخ مضادة للدبابات في إن أمناس الحظائر العشوائيّة تعود إلى الواجهة وتشعل حرب عصابات بالأحياء الشعبيّة الجيش الجزائري في صدارة أقوى الجيوش الإفريقية توقيف إرهابي بتبسة واكتشاف جثة "أبو دجانة" المقضي عليه بجيجل العسكري في رهان لمّ شمل "الأفافاس" وإعادة الحزب إلى خطه النضالي 153 ملازم أول للشرطة يؤدون اليمين بمجلس قضاء الجزائر تدني مستوى خدمات المراكز الاستشفائية الجامعية بالعاصمة إضراب وطني لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي بعد غد مشروع قانون الصحة الجديد أمام البرلمان اليوم الحكومة تأمر بتوزيع المستودعات المهجورة والمحلات غير المستغلة للشباب لتجسيد مشاريعهم القطاع الفلاحي أمام تحدي تحقيق الأمن الغذائي للجزائريين سوناطراك تعلن عن استراتيجية جديدة لمؤسساتها نهاية الشهر الجاري تراجع طفيف في أسعار النفط الجزائريون متخوفون من ارتفاع الأسعار بسبب رخص الاستيراد انهيار صخري في "فريفالون" يثير رعب السكان وأصحاب المركبات نحو تصنيف جزيرة "المطا" بسكيكدة محمية بحرية توقيف شخصين استولا على مجوهرات بقيمة 250 مليون سنتيم الدراجات النارية تسببت في 605 حادث مرور مميت وكالات الأسفار ممنوعة من تنظيم الزيارات للمعتمرين في مكة المائات من المواطنين في مسيرة "الربيع الامازيغي" بتيزي وزو استحداث أنظمة معلوماتية لتسيير الكوارث الطبيعية باماكو تنفي استدعاء سفيرها لدى الجزائر احتجاجا على إعادة المهاجرين ولد عباس يهرّب اجتماع اللجنة المركزية إلى بعد العيد الطلبة يحتفلون بالربيع الأمازيغي في بجاية المقتصدون يشنون إضرابا وطنيا لمدة أسبوع بداية من الإثنين 1645 متربص باتصالات الجزائر يهددون بالخروج إلى الشارع موظفو المصالح الاقتصادية لقطاع التربية يحتجون بتيزي وزو دروس دعم مجانية عبر الأنترنت لتلاميذ "الباك" و"البيام" إطارات بميناء وهران يتورطون في قضية تغريم الديوان الوطني للحبوب الجزائر تسعى للوصول إلى تركيب 500 ألف سيارة سنويا نسبة امتلاء السدود بلغت 66 بالمائة إلى غاية افريل الحالي روراوة يتراجع عن حضور أشغال جمعية «الفاف» مسؤول تنظيم إرهابي بمنطقة الساحل يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست فرنسا ترحل إماما "سلفيا" إلى الجزائر إجراءات ردعية لمكافحة استيراد المفرقعات درك سطيف يفكك ورشة سرية لصناعة الأسلحة والذخيرة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. تسجيلات الحج لدى وكالات الأسفار دون رحلات

في انتظار الحصول على البرنامج هذا الأسبوع

تسجيلات الحج لدى وكالات الأسفار دون رحلات

  21 أفريل 2018 - 16:13   قرئ 51 مرة   0 تعليق   الوطني
تسجيلات الحج لدى وكالات الأسفار دون رحلات

باشرت وكالات السياحة والأسفار عملية تسجيل الحجاج الراغبين في التنقل معها إلى البقاع المقدسة هذا الموسم، دون برنامج الرحلات الذي ينتظر أن يحصل على التأشيرة النهائية من الهيئة المدنية للطيران السعودي هذا الأسبوع. 

سُجل توافد على بعض وكالات السياحة والأسفار المعنية بالمشاركة في تأطير الحجاج الجزائريين لموسم 1439 /2018، حسب ما أفادت به مصادرنا، بالرغم من أن هؤلاء لا يحوزون بعد على برنامج الرحلات الذي ينتظر أن تنطلق أولاها في الـ 25 جويلية القادم، وفق ما أعلن عنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، قبل أيام، ويكتفي زبائن الوكالات بتسجيل معلوماتهم الشخصية لديها على أن يبلغوا فيما بعد بتواريخ الرحلات للاختيار، وفي السياق ذاته يفضل الحجاج الجزائريون التنقل مع الديوان الوطني للحج والعمرة الى السعودية لأداء هذه المناسك لعدة اعتبارات على رأسها التكلفة التي لن تزيد عن تلك التي حددتها الدولة المقدرة بـ 52.5 مليون سنتيم، عكس وكالات الأسفار التي لا يقل لديها عن 55 مليون سنتيم، بينما المميز المعروف بـ"في أي بي" فيتجاوز الـ 90 مليون سنتيم ويصل لـ 300 مليون سنتيم.

وتنتظر الجزائر الحصول على برنامج الرحلات النهائي من الهيئة المدنية للطيران السعودي، التي كلفت مؤسسة مختصة في هذا المجال، مقرها يقع بأستراليا للقيام بهذه المهمة، لتُعلم الوكالات بتفاصيل الرحلات التي منحت لها، ومباشرة عملية بيع التذاكر على مستوى وكالات شركة الخطوط الجوية الجزائرية عبر الوطن.

عن أماكن إقامة الحجاج الجزائريين لهذا الموسم في البقاع المقدسة، فقد تعاقد الديوان الوطني للحج والعمرة مع 9 مجمعات سكنية في مكة ومجمع سكني واحد في المدينة المنورة، مقابل 25 فندقا للوكالات في مكة و24 فندقا بالمدينة، بالإضافة الى 6 مؤسسات للإعاشة في مكة وآخر بالمدينة بالنسبة للديوان، وكذا 18 متعاملا بمكة و28 آخرين في المدينة فيما يخص وكالات الأسفار المعتمدة التي قدرت بـ 44 وكالة، اثنان منها عموميتان.

يشار إلى أن مدة إقامة الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة هذا الموسم حددت بـ 31 يوما، وفق ما نصت عليه مراسلة رسمية من سفارة الجزائر بالرياض والقنصلية العامة الجزائرية بجدة، تحدث عنها الوزير محمد عيسى، مؤخرا، بعدما كانت في حدود الـ 40 يوما ثم ما بين شهر و33 يوما أو34 يوما.

زين الدين ز.

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات