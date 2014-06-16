في انتظار الحصول على البرنامج هذا الأسبوع

تسجيلات الحج لدى وكالات الأسفار دون رحلات

باشرت وكالات السياحة والأسفار عملية تسجيل الحجاج الراغبين في التنقل معها إلى البقاع المقدسة هذا الموسم، دون برنامج الرحلات الذي ينتظر أن يحصل على التأشيرة النهائية من الهيئة المدنية للطيران السعودي هذا الأسبوع.

سُجل توافد على بعض وكالات السياحة والأسفار المعنية بالمشاركة في تأطير الحجاج الجزائريين لموسم 1439 /2018، حسب ما أفادت به مصادرنا، بالرغم من أن هؤلاء لا يحوزون بعد على برنامج الرحلات الذي ينتظر أن تنطلق أولاها في الـ 25 جويلية القادم، وفق ما أعلن عنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، قبل أيام، ويكتفي زبائن الوكالات بتسجيل معلوماتهم الشخصية لديها على أن يبلغوا فيما بعد بتواريخ الرحلات للاختيار، وفي السياق ذاته يفضل الحجاج الجزائريون التنقل مع الديوان الوطني للحج والعمرة الى السعودية لأداء هذه المناسك لعدة اعتبارات على رأسها التكلفة التي لن تزيد عن تلك التي حددتها الدولة المقدرة بـ 52.5 مليون سنتيم، عكس وكالات الأسفار التي لا يقل لديها عن 55 مليون سنتيم، بينما المميز المعروف بـ"في أي بي" فيتجاوز الـ 90 مليون سنتيم ويصل لـ 300 مليون سنتيم.

وتنتظر الجزائر الحصول على برنامج الرحلات النهائي من الهيئة المدنية للطيران السعودي، التي كلفت مؤسسة مختصة في هذا المجال، مقرها يقع بأستراليا للقيام بهذه المهمة، لتُعلم الوكالات بتفاصيل الرحلات التي منحت لها، ومباشرة عملية بيع التذاكر على مستوى وكالات شركة الخطوط الجوية الجزائرية عبر الوطن.

عن أماكن إقامة الحجاج الجزائريين لهذا الموسم في البقاع المقدسة، فقد تعاقد الديوان الوطني للحج والعمرة مع 9 مجمعات سكنية في مكة ومجمع سكني واحد في المدينة المنورة، مقابل 25 فندقا للوكالات في مكة و24 فندقا بالمدينة، بالإضافة الى 6 مؤسسات للإعاشة في مكة وآخر بالمدينة بالنسبة للديوان، وكذا 18 متعاملا بمكة و28 آخرين في المدينة فيما يخص وكالات الأسفار المعتمدة التي قدرت بـ 44 وكالة، اثنان منها عموميتان.

يشار إلى أن مدة إقامة الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة هذا الموسم حددت بـ 31 يوما، وفق ما نصت عليه مراسلة رسمية من سفارة الجزائر بالرياض والقنصلية العامة الجزائرية بجدة، تحدث عنها الوزير محمد عيسى، مؤخرا، بعدما كانت في حدود الـ 40 يوما ثم ما بين شهر و33 يوما أو34 يوما.

زين الدين ز.