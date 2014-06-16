بدوي: إنهيار أسعار البترول أمر إيجابي للبلاد

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية،نور الدين بدوي،أن الحكومة تعتبر المرحلة التي تعيشها الجزائر،جراء انهيار أسعار البترول،أمرا ايجابيا،عكس ما يراه بعض سلبيا.

وأضاف بدوي أن المرحلة الحالية إيجابية لأننا نعتمد على أنفسنا لخلق الثروة خارج المحروقات.

من جهة أخرى،قال بدوي مخاطبا أحد المستثمرين ببلدية تازوت “السياسة لا جدوى منها والِيَد في اليد بين الحكومة والمستثمرين لخلق الثروة ومناصب العمل”.

وجاءت تصريحات الوزير هذه على هامش زيارته لإحدى المناطق الصناعية ببلدية تازولت بولاية باتنة.