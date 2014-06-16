قـــرابــة 536 جــمجمــة لجـــزائـرييــن بمتــحــف بــاريـس

أوضح الباحث الجزائري في التاريخ وعلم الإنسان (الأنثروبولوجيا)، علي فريد بلقاضي هذا السبت بباريس أن أخر جرد تم القيام به أشار إلى ان عدد جماجم الجزائريين المنحدرين من كل ربوع الجزائر المحفوظة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس، يقدر ب 536 جمجمة.

وأكد الباحث الجزائري أن"أخر إحصاء أجري يوم 18 أبريل 2018، كشف عن وجود 536 جمجمة وأن أصحابها ينحدرون من كل ربوع الوطن، من خنشلة ووهران وباتنة وسكيكدة والقالة والجزائر العاصمة، كما يوجد من بين هذه الجماجم والعظام، جماجم لإنسان ما قبل التاريخ وإن كان عددهم قليل"، مضيفا أن مكانهم ليس في فرنسا".