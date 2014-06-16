تدمير مخبأ للإرهابيين بباتنة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط بباتنة، يوم أمس السبت ، مخبأ للإرهابيين يحوي قنبلة تقليدية الصنع وكميات من الذخيرة، بالإضافة إلى هواتف محمولة وأغراض مختلفة، حسبما جاء به اليوم الاحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من تلمسان وغليزان، ستة تجار مخدرات وحجزت 60 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم حجز 2750 وحدة تبغ و 467 علبة دواء موجهة للتهريب بكل من الوادي وبسكرة.

و في نفس السياق، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، ثلاثة مهربين وضبطت 800 لتر من الوقود إضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب ووسائل تفجير، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بسوق أهراس، شخصين بحوزتهما سلاح ناري وأكثر من 1400 خرطوشة من مختلف العيارات.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بكل من عنابة والطارف، محاولتي هجرة غير شرعية لـ 11 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 34 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.