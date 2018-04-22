طالب بإبقاء موارد صندوق النقد الدولي في مستواها الحالي

لوكال يدعو إلى إصلاحات هيكلية تتماشى وخصوصيات الدول

دعا محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، إلى ضرورة سنّ إصلاحات هيكلية من أجل تعزيز النمو شريطة تكييفها مع خصوصيات كل بلد، حيث قال لوكال إن الإصلاحات الهيكلية مهمة جدا من أجل تعزيز النمو المحتمل والإنتاجية، إضافة إلى توفير الشغل ورفع التحديات المرتبطة بالتقدم التكنولوجي السريع وكذا تقليص اللامساواة وتعزيز الشمولية .

قال محافظ بنك الجزائر باسم سبع دول خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية العالمية التابعة لصندوق النقد الدولي وهي: الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس أنه لفاعلية أكثر يجب على هذه الإصلاحات الهيكلية أن تأخذ في الحسبان خصوصيات كل بلد من ناحية مواردها وقدراتها ومشاكلها .

اعتبر لوكال أن برنامج السياسات الشاملة للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي يتضمن إطار خاص بالأعمال بحيث تكون فيه السياسات متماشية مع الظروف والصعوبات المتعلقة بكل دولة ، وتابع ذات المسؤول يقول إن هذا البرنامج يؤدي رسالة أخرى جد مهمة بحيث يبقى باب الفرص مفتوحا دون أي مجال للتساهل .

حسب المحافظ، فإن التحديات تختلف بشكل معتبر من بلد لآخر، موضحا أنه إذا كانت الأولويات في الدول المتقدمة تخص التكفل بمخلفات الأزمة الاقتصادية والمالية مع توفير وسادة أمان، فإن التحديات في الدول الناشئة والسائرة في طريق النمو تتمثل أساسا في الحفاظ على وتيرة نمو مرتفعة وتعزيز الصمود .

لدى حديثه عن الدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد السيد لوكال أن هذه البلدان تبرز تدريجيا بفعل الصدمة الخارجية عام 2014 في سياق يشهد ارتفاع أسعار البترول وتعزيز النمو العالمي .

كما اعتبر المحافظ أن الآفاق الاقتصادية لهذه البلدان تعتمد بشكل كبير على مجهوداتها في التنويع وإعادة بناء وسائد الأمان مع التكفل بالضعف المالي وخلق مناصب الشغل وكذا توزيع العائدات . في هذا الصدد، دعا محافظ بنك الجزائر صندوق النقد الدولي والمجتمع المالي العالمي إلى تعزيز دعمهم للبلدان ذات الدخل الضعيف المتأثرة بالنزاعات شريطة عدم إرهاقها بالديون.

ومن جهة أخرى، سجل السيد لوكال أن أحد آثار فترة طويلة من السياسات النقدية غير التقليدية تمثلت في تراكم الأخطار المتعلقة بالبحث عن المردودية في الوقت الذي لم يتم فيه امتصاص انعكاسات الأزمة المالية كليا.

واعتبر المسؤول أن التقلص المفاجئ للموارد النقدية الشاملة قد يتسبب كذلك في تذبذب مالي أكبر.

أكد السيد لوكال في هذا الشأن أنه ينبغي على صندوق النقد الدولي تكييف تقييمه للإجراءات الاحترازية وتسيير حركة رؤوس الأموال مع الظروف الخاصة بكل بلد.

وبخصوص التجارة متعددة الأطراف، اعتبر محافظ البنك بأن تصعيد النزاعات التجارية والتعاون الدولي تعد التطورات المقلقة أكثر منذ اجتماع صندوق النقد الدولي في أكتوبر . وجدد محافظ بنك الجزائر تأييده لنظام تجاري متعدد الأطراف متفتح تسيّره قواعد الشفافية وكذا آلية تعاون لتسوية النزاعات التجارية.

باسم هذا المجمع، صرح السيد لوكال بأنه يدعم صندوق نقد دولي يعمل على أساس الحصص ويتوفر على موارد ملائمة ويتمركز في النظام العالمي للأمن المالي . وفي هذا الصدد، دعا السيد لوكال إلى إبقاء موارد صندوق النقد الدولي على الأقل في مستواها الحالي، مؤكدا على ضرورة انهاء مجلة الحصص في تاريخ اجتماعات ربيع 2019 ولكن دون تجاوز تاريخ الاجتماعات السنوية لنفس السنة، وأكد أن الصيغة الجديدة لحساب الحصص تضمن ارتفاعا محسوسا لحصص البلدان الناشئة والنامية. خلال تدخله، أوضح السيد لوكال أن الأخطار على المدى المتوسط تنعكس على النمو العالمي بالرغم من الانتعاش الاقتصادي الراهن. تتعلق هذه الأخطار بارتفاع التوتر على التجارة الخارجية وتطبيع السياسات النقدية وارتفاع التوتر الجيوسياسي والتغيرات المناخية والتهجير القسري، وأضاف أنها عوامل تطرح تحديات هامة لعدة بلدان سواء كانت كبيرة أو صغيرة، غنية أو فقيرة .