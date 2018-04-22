شريط الاخبار
الجيش يكتشف مخبأ للإرهابيين به قنبلة وذخيرة بباتنة عيسى وغلام الله ينتقدان تحريم الإمام سنيقرة لحملة خليها تصدي الحكومة تغازل رجال الأعمال وتعترف بـ ماضٍ أسود للإدارة يتعين محوه لا مساس بمجانية العلاج ولا إلغاء لإجبارية الخدمة المدنية لوكال يدعو إلى إصلاحات هيكلية تتماشى وخصوصيات الدول مير الحراش بدّد المال العام بتزوير محاضر فتح أظرفة صفقات عمومية وزير الفلاحة ينفي استيراد اللحوم الفرنسية الجمعية العامة للـ فاف وسط أجواء مشحونة ولد عباس يؤكد أن 700 ألف مناضل يطالبون بترشح الرئيس تسجيلات الحج لدى وكالات الأسفار دون رحلات واشنطن تنتقد الجزائر بسبب اليهود وتدافع عن المثليين ! اللحوم الفرنسية المستوردة تُثير مخاوف الجزائريين قبل رمضان ! الجيش يكشف أسلحة حربية منها صواريخ مضادة للدبابات في إن أمناس الحظائر العشوائيّة تعود إلى الواجهة وتشعل حرب عصابات بالأحياء الشعبيّة الجيش الجزائري في صدارة أقوى الجيوش الإفريقية توقيف إرهابي بتبسة واكتشاف جثة "أبو دجانة" المقضي عليه بجيجل العسكري في رهان لمّ شمل "الأفافاس" وإعادة الحزب إلى خطه النضالي 153 ملازم أول للشرطة يؤدون اليمين بمجلس قضاء الجزائر تدني مستوى خدمات المراكز الاستشفائية الجامعية بالعاصمة إضراب وطني لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي بعد غد مشروع قانون الصحة الجديد أمام البرلمان اليوم الحكومة تأمر بتوزيع المستودعات المهجورة والمحلات غير المستغلة للشباب لتجسيد مشاريعهم القطاع الفلاحي أمام تحدي تحقيق الأمن الغذائي للجزائريين سوناطراك تعلن عن استراتيجية جديدة لمؤسساتها نهاية الشهر الجاري تراجع طفيف في أسعار النفط الجزائريون متخوفون من ارتفاع الأسعار بسبب رخص الاستيراد انهيار صخري في "فريفالون" يثير رعب السكان وأصحاب المركبات نحو تصنيف جزيرة "المطا" بسكيكدة محمية بحرية توقيف شخصين استولا على مجوهرات بقيمة 250 مليون سنتيم الدراجات النارية تسببت في 605 حادث مرور مميت وكالات الأسفار ممنوعة من تنظيم الزيارات للمعتمرين في مكة المائات من المواطنين في مسيرة "الربيع الامازيغي" بتيزي وزو استحداث أنظمة معلوماتية لتسيير الكوارث الطبيعية باماكو تنفي استدعاء سفيرها لدى الجزائر احتجاجا على إعادة المهاجرين ولد عباس يهرّب اجتماع اللجنة المركزية إلى بعد العيد الطلبة يحتفلون بالربيع الأمازيغي في بجاية المقتصدون يشنون إضرابا وطنيا لمدة أسبوع بداية من الإثنين 1645 متربص باتصالات الجزائر يهددون بالخروج إلى الشارع موظفو المصالح الاقتصادية لقطاع التربية يحتجون بتيزي وزو دروس دعم مجانية عبر الأنترنت لتلاميذ "الباك" و"البيام"
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. لوكال يدعو إلى إصلاحات هيكلية تتماشى وخصوصيات الدول

طالب بإبقاء موارد صندوق النقد الدولي في مستواها الحالي

لوكال يدعو إلى إصلاحات هيكلية تتماشى وخصوصيات الدول

  22 أفريل 2018 - 21:13   قرئ 49 مرة   0 تعليق   الوطني
لوكال يدعو إلى إصلاحات هيكلية تتماشى وخصوصيات الدول

دعا محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، إلى ضرورة سنّ إصلاحات هيكلية من أجل تعزيز النمو شريطة تكييفها مع خصوصيات كل بلد، حيث قال لوكال إن  الإصلاحات الهيكلية مهمة جدا من أجل تعزيز النمو المحتمل والإنتاجية، إضافة إلى توفير الشغل ورفع التحديات المرتبطة بالتقدم التكنولوجي السريع وكذا تقليص اللامساواة وتعزيز الشمولية .

 

قال محافظ بنك الجزائر باسم سبع دول خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية العالمية التابعة لصندوق النقد الدولي   وهي: الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس أنه  لفاعلية أكثر يجب على هذه الإصلاحات الهيكلية أن تأخذ في الحسبان خصوصيات كل بلد من ناحية مواردها وقدراتها ومشاكلها .

اعتبر لوكال أن برنامج السياسات الشاملة للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي يتضمن إطار خاص بالأعمال بحيث تكون فيه السياسات متماشية مع الظروف والصعوبات المتعلقة بكل دولة ، وتابع ذات المسؤول يقول إن  هذا البرنامج يؤدي رسالة أخرى جد مهمة بحيث يبقى باب الفرص مفتوحا دون أي مجال للتساهل .

حسب المحافظ، فإن التحديات تختلف بشكل معتبر من بلد لآخر، موضحا أنه إذا كانت الأولويات في الدول المتقدمة تخص التكفل بمخلفات الأزمة الاقتصادية والمالية مع توفير وسادة أمان، فإن التحديات في الدول الناشئة والسائرة في طريق النمو تتمثل أساسا في الحفاظ على وتيرة نمو مرتفعة وتعزيز الصمود .

لدى حديثه عن الدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد السيد لوكال أن  هذه البلدان تبرز تدريجيا بفعل الصدمة الخارجية عام  2014 في سياق يشهد ارتفاع أسعار البترول وتعزيز النمو العالمي .

كما اعتبر المحافظ أن الآفاق الاقتصادية لهذه البلدان تعتمد بشكل كبير على مجهوداتها في التنويع وإعادة بناء وسائد الأمان مع التكفل بالضعف المالي وخلق مناصب الشغل وكذا توزيع العائدات . في هذا الصدد، دعا محافظ بنك الجزائر صندوق النقد الدولي والمجتمع المالي العالمي إلى تعزيز دعمهم للبلدان ذات الدخل الضعيف المتأثرة بالنزاعات شريطة عدم إرهاقها بالديون.  

ومن جهة أخرى، سجل السيد لوكال أن أحد آثار فترة طويلة من السياسات النقدية غير التقليدية تمثلت في تراكم الأخطار المتعلقة بالبحث عن المردودية في الوقت الذي لم يتم فيه امتصاص انعكاسات الأزمة المالية كليا.

واعتبر المسؤول أن التقلص المفاجئ للموارد النقدية الشاملة قد يتسبب كذلك في تذبذب مالي أكبر.

أكد السيد لوكال في هذا الشأن أنه ينبغي على صندوق النقد الدولي تكييف تقييمه للإجراءات الاحترازية وتسيير حركة رؤوس الأموال مع الظروف الخاصة بكل بلد.

وبخصوص التجارة متعددة الأطراف، اعتبر محافظ البنك بأن تصعيد النزاعات التجارية والتعاون الدولي تعد  التطورات المقلقة أكثر منذ اجتماع صندوق النقد الدولي في أكتوبر . وجدد محافظ بنك الجزائر تأييده لنظام تجاري متعدد الأطراف متفتح تسيّره قواعد الشفافية وكذا آلية تعاون لتسوية النزاعات التجارية.

باسم هذا المجمع، صرح السيد لوكال بأنه  يدعم صندوق نقد دولي يعمل على أساس الحصص ويتوفر على موارد ملائمة ويتمركز في النظام العالمي للأمن المالي . وفي هذا الصدد، دعا السيد لوكال إلى إبقاء موارد صندوق النقد الدولي على الأقل في مستواها الحالي، مؤكدا على ضرورة انهاء مجلة الحصص في تاريخ اجتماعات ربيع 2019 ولكن دون تجاوز تاريخ الاجتماعات السنوية لنفس السنة، وأكد أن الصيغة الجديدة لحساب الحصص تضمن ارتفاعا محسوسا لحصص البلدان الناشئة والنامية. خلال تدخله، أوضح السيد لوكال أن الأخطار على المدى المتوسط تنعكس على النمو العالمي بالرغم من الانتعاش الاقتصادي الراهن. تتعلق هذه الأخطار بارتفاع التوتر على التجارة الخارجية وتطبيع السياسات النقدية وارتفاع التوتر الجيوسياسي والتغيرات المناخية والتهجير القسري، وأضاف أنها عوامل  تطرح تحديات هامة لعدة بلدان سواء كانت كبيرة أو صغيرة، غنية أو فقيرة .

م.ن

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات