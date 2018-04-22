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حسبلاوي يعرض قانون الصحة الجديد على البرلمان

لا مساس بمجانية العلاج ولا إلغاء لإجبارية الخدمة المدنية

  22 أفريل 2018 - 21:15   قرئ 48 مرة   0 تعليق   الوطني
لا مساس بمجانية العلاج ولا إلغاء لإجبارية الخدمة المدنية

عرض وزير الصحة، مختار حسبلاوي، أمس، قانون الصحة أمام نواب البرلمان، الذي يحتوي على أكثر من 40 مادة وصفها البعض بقانون عقوبات جديد يهدد الأطباء والممارسين بالسجن، في ضوء الضبابية المسجلة في تحديد المسؤولية الطبية، زيادة على التمييز بين الأطباء العامين والخواص خصوصا ما تعلق بالتسجيل في جدول العمادة، حيث أكد المسؤول الأول على قطاع الصحة الحفاظ على مجانية العلاج من جهة، وإجبارية الخدمة المدنية من جهة أخرى.

 

أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أن الخدمة المدنية باقية ولن يتم التنازل عن اجباريتها وهي الضامن للخدمة الصحية بالنسبة لجميع المواطنين وشدد حسبلاوي أمس، خلال عرضه لقانون الصحة بالمجلس الشعبي الوطني بأنه لا تراجع عن مجانية العلاج الذي كرّسها هذا القانون في مادتين وهي مكسب أساسي كرسه الدستور، موضحا أن القانون الجديد جاء لإلغاء الفوارق بين مناطق الوطن من خلال توفير الوسائل المادية والبشرية حسب ما تقتضيه الحاجيات الصحية للمواطنين، كما جاء القانون لضمان الحصول كل مواطن على العلاجات من طرف الدولة التي تتولى توفير الإمكانيات اللازمة لذلك، إلى جانب ذلك أيضا اعتبر حسبلاوي أن  القانون الجديد للصحة هذا جاء لإرساء مبدأ التكافل بين القطاعين  العام والخاص  في اطار المنظومة الصحية، مع تكريس مبدأ التعاون والتكافل بين المؤسسات العمومية والخاصة وفق دفتر شروط يضمن مجانية العلاج مع إمكانية تفويض مهمة الخدمة العمومية لصالح الهياكل الخاصة على أساس دفتر الشروط، هذا و كان أعضاء اللجنة  الذين حضروا اللقاء الأول مع حسبلاوي قد أبدوا تخوفا كبيرا من تطبيقه مطالبين بإعادة قراءته مجددا وقراءة المسودة التي رفعت سابقا، غير أن الوزير رفض اشراكهم في دراسته مكتفيا بالانفراد في ذلك مكتفيا بالاعتراف بوجود نمو ديمغرافي ووبائي كبير فقط، وهو الذي بعث بالعديد من التساؤلات لدى النواب والذي سترفضه لا محالة نقابات القطاع، خاصة فيما تعلق بالاهتمام بالقطاع الخاص على العام، خاصة المتعلقة بتمويل القطاع الخاص على حساب القطاع العمومي والذي سوّا بينهما وهو ما سيأتي  بفوضى كبيرة في القطاع بالنظر الى انعكاساته السلبية على المواطنين بشكل عام و الذي يضع مجانية العلاج على المحك خاصة وأن القطاع الخاص له طابع تجاري فقط والذي يضمن العلاج للمرضة هو القطاع العمومي، منوّهين أن رد الوزير لم يكن مقنعا مكتفيا ببعض التعليقات لا أقل ولا أكثر، مطالبين بضرورة سحب هذا القانون والقيام بدراسة أكبر وأعمق.

أمينة صحراوي

 

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