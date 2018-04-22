مستثمرون توبعوا قضائيا ظلما بسبب طموحهم في بناء الاقتصاد الوطني

الحكومة تغازل رجال الأعمال وتعترف بـ ماضٍ أسود للإدارة يتعين محوه

غازلت الحكومة رجال الأعمال ودعتهم إلى وضع اليد في اليد من أجل بناء الاقتصاد الوطني، واعترفت بـبماض أسود ا للإدارة كان فيه المستثمرون مجرمين ويزج بهم في السجون، لكنها اعتبرت أن المرحلة الحالية ورغم الأزمة إيجابية وتعهدت بإنهاء عهد مسؤولي المكاتب و التلفونات .

كانت زيارة وزير الداخلية إلى بلاد الشاوية التي دامت يومين، ذات بعدين أولهما سياسي بدا واضحا في بيانات المبايعة التي تهاطلت من ثلاث بلديات بالولاية دعما لاستمرارية الرئيس بوتفليقة، أولها في بلدية وادي الشعبة مسقط رأس رئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس، التي كانت أول محطة نزل بها الوفد الحكومي ثم بلدية اشمول ذات الطابع العروشي وختامها ببلدية المعذر التي تلا فيها الأعيان بيان مساندة للرئيس بوتفليقة.

كما كان للشق الاقتصادي نصيب كبير لممثل الحكومة، التي تبحث عن إيقاظ المشاريع والأموال النائمة، حتى تلك التي كانت إبان الحقبة الاستعمارية على غرار المصنع الوطني للمنتوجات المنجمية ببلدية اشمول.

غازل وزير الداخلية رجال الأعمال كثيرا خلال وقوفه على 16 بلدية بولاية باتنة مستعملا عبارات حادة لتوصيف تعاطي السلطات العمومية معهم، فقال إن الإدارة لها ماض أسود وبها آفات و مريضة ، وراح أبعد من ذلك حينما أقر بوجود ضغوطات على رجال الأعمال الوطنيين المستثمرين الذين يحملون مشاريع بلغت حد المتابعات القضائية في حقهم. وعن سلبية هذه المعطيات دعا نور الدين بدوي المسؤولين إن كانوا أذكياء ، إلى إعادة الثقة بين رجال الأعمال والسلطات العمومية وإنهاء عهد مسؤولي المكاتب و التلفونات الذين يوجدون بكثرة. وذلك بعدما تحدث عن وجود 40 الف مليار دولار خارج المنظومة البنكية، لا هي مكدسة ولا هي مستثمرة. واعتبر ممثل الحكومة أن المرحلة الحالية صعبة غير أنه خاطب من يعتقدون أن الجزائر لن تتمكن من الخروج من التبعية للمحروقات ، بالتأكيد على أن المرحلة ورغم صعوبتها إلا أنها إيجابية وليست سلبية لأنها فرصة لإعادة تأطير الثروات الوطنية والموارد البشرية وعدم النظر في وضعية سوق البترول.

الحكومة لن تستمر في تسيير أسواق الخضر والفواكه

وقف ممثل الحكومة عند سوق الجملة قودة بذراع بن صباح ، ببلدية تازولت تم إنجازه عن طريق الاستثمار الخاص. وأكد أن الحكومة لا يمكنها الاستمرار في تسيير أسواق الخضر والفواكه، وذلك ردا على اتهامات بعدم قدرتها على ذلك وعجزها عن مراقبة الأسعار لاسيما في المواسم على غرار شهر رمضان، وقال بدوي إن الخواص مدعوون إلى الاندماج فيها.

الجزائر دولة اجتماعية موروثة عن بيان أول نوفمبر ولن تتغير

في مقابل إعلانه عن مزيد من الدعم للمستثمرين الخواص، وبخلاف أطراف سياسية تتحدث عن مقايضة ذلك بالتراجع عن المكتسبات الوطنية، شدد وزير الداخلية على أن المكاسب الاجتماعية التي ورثناها عن بيان أول نوفمبر لن نتنازل عنها، مؤكدا أن الجزائر دولة اجتماعية ولن يتغير طابعها.

ودعا بدوي المواطنين إلى اليقظة لمحاولات زعزعة الاستقرار الوطني، مؤكدا أن مهمة الدفاع لا يتكفل بها الجيش الوطني الشعبي لوحده، حيث ورغم أنه يبقى واقفا على تأمين حدود الوطن إلا أن وعي المواطن ضروري، داعيا إلى استذكار المراحل الصعبة. في ملف السكن قال الوزير إن الهدف من استحداث صيغ مختلفة متكاملة يكمن في تمكين جميع الشرائح الاجتماعية من الحق في السكن وكذا خلق سوق عقاري من خلال فتح المجال أمام الترقية العقارية الحرة.