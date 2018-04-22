تصريحاتهم اعتبرت بمثابة مساندة لمقاطعة شراء السيارات المركبة

عيسى وغلام الله ينتقدان تحريم الإمام سنيقرة لحملة خليها تصدي

يبدو أن القائمين على قطاع الشؤون الدينية في الجزائر وعلى رأسهم الوزير محمد عيسى، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، قد انضما إلى دعاة حملة مقاطعة شراء السيارات المركبة في الجزائر ضمن ما يعرف بـ خليها تصدي ، بعد أن انتقدا تصريح الامام السلفي الشيخ لزهر سنيقرة، الذي اعتبر أنه لا وجود لدليل شرعي يمكن على أساسه القول بجواز مقاطعة المنتجات على غرار حملة مقاطعة السيارات تحت شعار خليها تصدي .

اعتبر متتبعو تصريحات محمد عيسى وبوعبد الله غلام الله، أمس وأول أمس، بأنها بمثابة مساندة لحملة خليها تصدي ، التي لاقت رواجا كبيرا لدى الرأي العام وأرغمت مصانع تركيب السيارات في الجزائر على الإعلان عن تخفيضات، غير أنها لم ترقى لتطلعات المستهلك بدليل استمرار هذه الحملة، حيث قال غلام الله في رده على أسئلة الصحفيين حول الشيخ سنيقرة إنه كان ينبغي له أن ينضم إلى نقابة للتجار ، فيما اكتفى المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، بالقول إن هذا الأخير لم يعد إماما وقد شطب من سلك الأئمة .

لمحت تصريحات مسؤولين آخرين إلى مساندتهم حملة خليها تصدي التي لا قت رواجا كبيرا لدى المستهلك الجزائري حتى الآن، حيث اعتبر مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة سامي قلي، هذه المقاطعة التي تتدوالها مواقع التواصل الاجتماعي، شكلا من أشكال التعبئة لدى المستهلكين، مبديا بعض التحفظات، وأشار إلى أن المتعامل الاقتصادي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل هذه التحركات لتحسين منتوجه وفرض نفسه في الأسواق والتقرب أكثر من المستهلك الجزائري، في حين سبقه المسؤول الأول عن قطاع التجارة الذي قال بعد تسلمه لهذه الحقيبة خلال التعديل الحكومي الأخير، إن حملة المقاطعة التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي دفعت مصالح الوزارة إلى مراجعة أسعار السيارات عبر فضاءات ونقاط البيع، أين تعكف على التحقق الميداني من الأسعار المعروضة وما مدى تطابقها مع الأسعار المصرح بها لدى الوزارة .

يشار إلى أن الشيخ لزهر سنيقرة، قال إنه لا وجود لدليل شرعي يمكن على أساسه القول بجواز مقاطعة المنتجات على غرار حملة مقاطعة السيارات تحت شعار خليها تصدي ، مشيرا إلى أن الأصل في المعاملات التجارية مبني على الدليل، وأن مثل هذه الحادثة وقعت في عهد الصحابة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالمقاطعة وإنما أمر بالدعاء.