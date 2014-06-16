بوتفليقة: الدولة ستبقى حريصة على دعم القطاع الفلاحي

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنه يبقى حريصا على دعم القطاع الفلاحي.

وأكّد بوتفليقة في رسالة قرأها عنه وزير العدل بالنيابة، بأنّه سيبقى حريصا على دعم القطاع الفلاحي بغية دفعه للمزيد من التقدّم.

كما أكّد الرئيس على ضرورة مواصلة برنامج دعم الدّولة للقطاع الفلاحي بمختلف مكوناته.

حيث تعكف الحكومة على تطبيق هذا البرنامج رغم الصعوبات المالية التي تواجهها خزينة الدولة حاليا.

من خلال البرنامج الذي أعلنه في سنة 2009. ويعتبر هذا الدعم عرفانا مستمرا من الجزائراتجاه فلاحيها وأريافها.

فضلا عن كونه “استثمارا مربحا في قطاع اقتصادي حيويي مربح وواعد في نفس الوقـت”ي حسب الرئيس.

و في هذا المنحىي توقف الرئيس بوتفليقة عند الأهمية التي تكتسيها الفلاحة التي تعد قطاعا حيويا بالنظر لدورها في ضمان الأمن الغذائي للبلادي .

وقطاعا مربحا لِمَا ينجر عليه من توسيع قدرات التشغيل وتحسين ظروف الحياة في الأرياف.

وقطاعا واعدا أيضا بكل ما يمكنه أن يساهم به في تنويع الصادرات من منطلق شساعة أراضيها والتنوع المنتجات الفلاحية.