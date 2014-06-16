بوتفليقة: لا بد من جهد إضافي للوصول إلى الأمن الغذائي لبلادنا

قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،أن قطاع الفلاحة عرف تطورا ملحوظا ولا بد من جهد إضافي للوصول للأمن الغذائي وتنويع الإقتصاد.

جاء هذا خلال رسالة الرئيس بوتفليقة التي قرأها عنه بالنيابة وزير العدل الطيب لوح في أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة.

واضاف الرئيس أنه تم الحرص على جعل قطاع الفلاحة في صميم اهتمامات الدولة من خلال وضع مخطط للفلاحة في سنة 2000.

على غرار تربية المواشي الى زراعة الحبوب واعطاء انطلاقة متجددة للصيد البحري.

مؤكدا أنه تم وضع معالم واضحة لتحفيز الإستثمار في مجال الفلاحة، ودعم الدولة ماليا لجميع فروع الاقتصاد الفلاحي والتنمية الريفية.

كما عرفت اليوم الجزائر تطورات بفضل الفلاحين في مجال التنمية الفلاحية.

مشيرا إلى أنه لابد من بذل المزيد من الجهد للوصول للأمن الغذائي لبلادنا وتنويع الإقتصاد.