دعوة الحجاج لإيداع ملفات التأشيرة

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كافة المواطنين الحائزين على دفاتر الحج لموسم 2018، إلى الإسراع في إيداع ملفاتهم لإتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على التأشيرة، كما جاء أمس الأحد في بيان للوزارة.

وأوضح ذات البيان، أنه نظرا لضيق الفترة المخصصة لإيداع الملفات طلبا للتأشيرة، "تدعو وزارة الداخلية كافة المواطنين الحائزين على دفاتر الحج لموسم 2018 ، إلى الإسراع في إيداع ملفاتهم، دون تذكرة السفر، على أن يتم إرفاقها لاحقا بالملف بعد اقتنائها من شبابيك المؤسسة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية. و يكون الإيداع على مستوى المقاطعات الإدارية أو الدوائر التابعة لها لإتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بملأ دفاتر الحج وإدخال البيانات للحصول على التأشيرة".

وللتذكير فان عملية إدخال البيانات طلبا للتأشيرة لفائدة المواطنات والمواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج لموسم 2018 تم الانطلاق فيها يوم 17 أفريل 2018 وتستمر إلى غاية يوم 15 ماي 2018 كآخر أجل.

ويتكون الملف من الوثائق التالية: شهادة الفوز في القرعة أو دفتر الحج وجواز سفر بيومتري ذو صلاحية لا تقل مدتها عن ستة أشهر يبدأ حسابها من 01 جويلية 2018 وشهادة الفحوصات الطبية الممنوحة من طرف اللجنة الطبية الولائية و نسخة عن وصل دفع تكلفة الحج المسلمة من بنك الجزائر و ثلاثة صور شمسية حديثة ذات خلفية بيضاء.