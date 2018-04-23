بوعزقي شدد على مبدأ الأرض لمن يخدمها

الحكومة تأمر باسترجاع 1.4 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي الولاة للتدخل من أجل استرجاع 1.4 مليون هكتار من الأراضي غير المستغلة من أصل 1.7 مليون هكتار الممنوحة للمستثمرين، مشددا على طي ملف عقود الامتياز قبل نهاية 2018 ومنح العقار الفلاحي للمستثمرين الجادين بما يضمن ترقية الإنتاج الوطني وإنعاش الفلاحة الجزائرية وضمان السيادة الوطنية.

شدد بوعزقي خلال كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم أشغال الجلسات الوطنية حول الفلاحة بقصر المؤتمرات، على ضرورة عمل الولاة عبر لجنة خاصة بالمادة 19 من الدستور والتي تؤكد على مبدأ الأرض لمن يخدمها ، متوعدا بسحب الأراضي الفلاحية غير المستغلة والمقدرة بـ1.4 مليون هكتار من إجمالي 1.7 مليون هكتار من المستثمرين المستفيدين منها والذين استغلوا 300 ألف هكتار منها فقط، وإعادة توزيعها على مستثمرين آخرين راغبين في ترقية المنتوج الوطني كما ونوعا، وعازمين على خدمة الأرض، داعيا في الوقت ذاته المستثمرين والمنتجين للتجند وتقوية الجهود وترقية الاستثمار الخاص لدفع عجلة نمو الإنتاج الفلاحي الوطني بما يضمن الأمن الغذائي ويرفع من حجم الصادرات نحو الخارج، فضلا عن ضرورة التصدي للسطو على الأراضي الفلاحية. فيما يخص استغلال الأراضي الفلاحية، كشف الوزير بأن 3 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية غير مستغلة من بين 8.5 مليون هكتار أي أن ما نسبة 64 بالمائة فقط تم استغلالها. وأضاف الوزير بأن العقار الفلاحي يعد من أولويات الحكومة، حيث تم تسليم 180 ألف عقد امتياز لحد الآن، موضحا بأن الفصل في جميع الاستثمارات الفلاحية سيكون قبل نهاية 2018 ومنح عقود الامتياز لمستحقيها لخدمة الأرض، من خلال اتخاذ التدابير القانونية لاستغلال 3 ملايين هكتار من الأراضي غير المستغلة بالرغم من أن الدولة تعتبرها عائقا لتجسيد النمو الفلاحي المنشود. وأشاد بوعزقي، في ذات الشأن، بإنجازات الدولة التاريخية عبر تسخير الموارد وتوفير الظروف والإمكانيات اللازمة للفلاحين وسكان الريف، والتي اعتبر أهمها مسح ديون الفلاحين المقدرة بـ55 مليار دينار، منوها في الوقت ذاته بالحصيلة المحققة منذ سنة 2009 إلى غاية اليوم واعتبار الفلاحة من أولويات الحكومة، وذلك بفضل الاستراتيجية الناجعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اعتبر الوزير تطور النمو الفلاحي والتوجه نحو التصدير من خلال برنامجه التطويري سواء ما تعلق الأمر بالاستثمارات الفلاحية المقدرة حاليا بـ3 آلاف مليار دج، إضافة إلى سياسة تطوير تقنيات الري والسقي، والتي مكنت من تطور الناتج المحلي الخام من 8 بالمائة سنة 2000 إلى 12.3 بالمائة سنة 2017. مشيرا إلى أن ما تضمنه مخطط عمل الحكومة لسنة 2017 يؤكد مبدأ مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي وترقية الاستثمار فضلا عن دعم التنمية الريفية برصد ميزانية قطاعية مهمة بالرغم من شح الموارد المالية لسنة 2018. ولم يستثن المسؤول الأول على القطاع الفلاحي الموارد المائية من التنسيق الدائم جنبا إلى جنب وتعبئة كل الجهود لدفع عجلة النمو الفلاحي، والذي يتجلى من خلال الإنجازات الحالية سواء تعلق الأمر بعشرات السدود والمحتجزات المائية وكذا محطات تحلية مياه البحر، ضف إلى ذلك إدخال تقنيات متطورة وحديثة للسقي.