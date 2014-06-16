زيارة اقتصادية لبدوي إلى باتنة بـبظلّ سياسي

وعود الحكومة إلى سكان بلاد الشاوية

أعلنت الحكومة عن استحداث الولايات المنتدبة في الهضاب العليا بعد الفراغ من عملية تقييم الولايات التي استحدثت في الجنوب، ووعدت بالتكفّل بالمواطنين الذين هُجّروا من مساكنهم بسبب الأزمة الأمنية سنوات التسعينات، وخلق مناطق نشاط مصغّرة لإعادة إنعاش المناطق النائية عن طريق صندوق الضمان والتضامن بين الجماعات المحلّية.

المجتمع المدني الشاوي يبايع استمرارية بوتفليقة

عرفت زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إلى ولاية باتنة، على مدار يومين تهاطل رسائل المبايعة للاستمرارية الموجّهة للرئيس بوتفليقة، من قبل بعض ممثلي المجتمع المدني الشاوي . فبعد الرسائل الداعمة التي تلقاها الرئيس من قبل ثلاث بلديات في اليوم الأول من الزيارة، وهي بلدية واد الشعبة، مسقط رأس علي بن فليس، اشمول ذات الطابع العروشي وبلدية آريس، استُهلّ لقاء وزير الداخلية بفعاليات المجتمع المدني، برسالة مبايعة لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تجسيد مسار التنمية ، تقدّمت بها الأسرة الثورية وتلاها نيابة عنها المجاهد محمد عثامنة، قال فيها إنّ: مجاهدي ولاية باتنة يعلنون مساندتهم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، مضيفا أن: هذا الدعم المطلق يأتي اعترافا بالمجهودات التي بذلها في سبيل الجزائر وثناء على تطويره البلاد ، وختم بالتأكيد على دوره في إعطائه صورة مشرّفة للتاريخ والمحافظة على الثوابت الوطنية . وركّز عدد كبير من المتدخلين تحدّثوا باسم الشباب وآخرين باسم الطلبة على دعمهم للاستمرارية، فيما جهر ممثل اتحاد الشبيبة عن دعم الشباب للعهدة الخامسة صراحة.

لجان ولائية لإعادة المُهجّرين من مساكنهم سنوات الإرهاب

طرح عدد من المواطنين القاطنين بالمناطق الجبلية بعاصمة الأوراس إشكالية عدم تمكّنهم من العودة إلى مساكنهم بعدما رحلوا منها سنوات التسعينات، في غياب الظروف المعيشية اللائقة، ليرد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أنّ ملفّ تهجير المواطنين من مساكنهم خلال العشرية السوداء، مهمّ جدا بالنسبة للحكومة، معلنا ردا على انشغال أحد ساكنة المناطق الجبلية بباتنة، عن تنصيب لجنة ولائية عملية للتكفّل بالمواطنين الذين تمّ تهجيرهم من قبل الجماعات الإرهابية من مساكنهم، ووعد بالتكفّل بجميع المواطنين الراغبين في العودة إلى سكناتهم عن طريق توفير الظروف اللازمة لذلك، وأثنى الوزير على دور شباب المنطقة في محاربة آفة الارهاب، لاسيما وأنهم من أكثر مناطق الوطن التي ينخرط شبابها في صفوف الجيش الوطني الشعبي.

الحكومة تناقش غضب الباتنيين على استمرار تجميد مشاريع استراتيجية بولايتهم

وعد الوزير بنقل انشغالات سكان باتنة وغضبهم من إبقاء مشاريع تنموية كبرى قيد التجميد، منذ الصدمة النفطية، إلى الحكومة عبر تقرير سيرفعه خلال المجلس الوزاري المقبل، ويتعلّق الأمر - حسب الوزير- بمشاريع كبرى تمّ تجميدها من قبل الحكومة منذ الصدمة النفطية التي أدت إلى تراجع مداخيل الخزينة العمومية مطلع 2014، على غرار مشروع ترامواي الولاية وإعادة الحركية لمطار مصطفى بن بولعيد الدولي عن طريق فتح خطوط دولية إضافية وكذا المستشفى الذي يبقى يعاني قلة الإمكانيات. وطمأن ممثل الحكومة، أنّه برفع التجميد عن صناديق الجنوب والهضاب العليا سيمكّن من تجسيد مشاريع تنموية لفائدة ساكنة هذه المناطق. كما ذكر أنّ الحكومة قررت رفع التجميد عن مشروع الكهرباء الفلاحية بولاية باتنة، المجمد منذ 2014، وهو مشروع على خط 165 كلم.

استحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا بعد تقييم الجنوبية

من جانب آخر، أكّد بدوي أنّ قرار رئيس الجمهورية باستحداث ولايات منتدبة لا رجعة فيه، ردّا على مشككين في عدم تمكن الحكومة من تجسيد ذلك بسبب شحّ مداخيل الخزينة وعدم قدرة الدولة على تخصيص أغلفة مالية لهذه الولايات المنتدبة. وأعلن الوزير أنّ استكمال تجسيد القرار، سيكون تدريجيا فبعد تقييم المرحلة الأولى للولايات المنتدبة الجنوبية، سيمر إلى مناطق الهضاب العليا وصولا إلى الشمال. وتوجد بولاية باتنة، دائرتين كبيرتين ينتظر أن ترقيا إلى ولايات منتدبة نظرا لشساعة مساحتهما وعدد ساكنتهما، وهما بريكة وآريس.

إدارتنا لها ماض أسود ويجب القضاء على مسؤولي التلفونات

تعهّد وزير الداخلية بالضرب بيد من حديد للقضاء على البيروقراطية، وذلك بعدما تحدث عن ماض أسود للإدارة الجزائرية يقف عائقا دون الثقة فيها من قبل المستثمرين، وقال: علينا أن نعترف أنّ إدارتنا بها آفة البيروقراطية وأن هناك مسؤولين جالسين في مكاتبهم ينتعشون تحت الكليماتيزور وملفات الناس لا تجد من يعالجها ، مشددا على ضرورة معالجة طلبات الاستثمار في أقرب وقت ممكن، متعهدا بإنهاء عهد مسؤولي الكليماتيزور و التلفونات . وذلك بعدما أكد أنّ ولاية باتنة منطقة تزخر برجال مستثمرين شمّروا عن سواعدهم وبنوا ولايتهم بأنفسهم، وأن لها إمكانيات ضخمة وستكون ولاية رائدة في المناطق الصناعية، بعد إعادة تأهيلها بمرافقة صندوق الضمان والتضامن بين الجماعات المحلية. وتحدث عن استحداث ثلاث مناطق نشاط مصغرة عبر بلديات الولاية، ستنجز فيها مستودعات يتم كراؤها للشباب حملة المشاريع على أن تعمم عبر كافة التراب الوطني.