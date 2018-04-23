شريط الاخبار
الحكومة تأمر باسترجاع 1.4 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة وزارة العمل تقصي 13 نقابة وتسحب منها حق الإضراب بوتفليقة يدعو الشباب إلى الانخراط في النشاط الفلاحي المربح زطشي ينتصر على الإشاعات ويواصل مهامه في الـ فاف وعود الحكومة إلى سكان بلاد الشاوية وفد برلماني في فرنسا لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا منتجو النفط ملزمون بتخفيض الإنتاج حتى نهاية 2018 البرلمان الفرنسي يوافق على مشروع قانون الهجرة واللجوء المثير للجدل بدوي يمرر رسائل لـبنافخي العجلات ويصرّ على تدشين كيا باتنة نظام معلوماتي لمتابعة الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة قايد صالح يشيد بالروح التضامنية للشعب الجزائري مع شهداء الطائرة 15 ماي آخر أجل لإيداع ملفات تأشيرة الحج ولد قدور يدعو إلى ضمان التوازن في سوق النفط الحكومة تخصص 20 مليون دولار لمواجهة الهجرة غير الشرعية فتح مسابقة لتوظيف 3300 أستاذ ابتدائي و5300 إداري في قطاع التربية المساعدون والمشرفون التربويون يعتصمون أمام مقر مديرية التربية بتيزي وزو الأطباء المقيمون يهددون بمقاطعة المناوبة بداية من 1 ماي الجزائر تصدّر تجربتها في تدريس التربية الإسلامية المجلس الإسلامي الأعلى يثمن مناهج الجيل الثاني 4 سنوات حبسا ضد ثلاثة أميار لبولوغين عن تهمة تبديد المال العام اسعد ربراب خامس أثرى رجل أعمال عربيا غلوفيز تفتكّ الترخيص بإقامة مصنعها للشاحنات والحافلات بباتنة الجيش يكتشف مخبأ للإرهابيين به قنبلة وذخيرة بباتنة عيسى وغلام الله ينتقدان تحريم الإمام سنيقرة لحملة خليها تصدي الحكومة تغازل رجال الأعمال وتعترف بـ ماضٍ أسود للإدارة يتعين محوه لا مساس بمجانية العلاج ولا إلغاء لإجبارية الخدمة المدنية لوكال يدعو إلى إصلاحات هيكلية تتماشى وخصوصيات الدول مير الحراش بدّد المال العام بتزوير محاضر فتح أظرفة صفقات عمومية وزير الفلاحة ينفي استيراد اللحوم الفرنسية الجمعية العامة للـ فاف وسط أجواء مشحونة ولد عباس يؤكد أن 700 ألف مناضل يطالبون بترشح الرئيس تسجيلات الحج لدى وكالات الأسفار دون رحلات واشنطن تنتقد الجزائر بسبب اليهود وتدافع عن المثليين ! اللحوم الفرنسية المستوردة تُثير مخاوف الجزائريين قبل رمضان ! الجيش يكشف أسلحة حربية منها صواريخ مضادة للدبابات في إن أمناس الحظائر العشوائيّة تعود إلى الواجهة وتشعل حرب عصابات بالأحياء الشعبيّة الجيش الجزائري في صدارة أقوى الجيوش الإفريقية توقيف إرهابي بتبسة واكتشاف جثة "أبو دجانة" المقضي عليه بجيجل العسكري في رهان لمّ شمل "الأفافاس" وإعادة الحزب إلى خطه النضالي 153 ملازم أول للشرطة يؤدون اليمين بمجلس قضاء الجزائر
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. وزارة العمل تقصي 13 نقابة وتسحب منها حق الإضراب

لم تستوف الشروط القانونية لممارسة الحق النقابي

وزارة العمل تقصي 13 نقابة وتسحب منها حق الإضراب

  23 أفريل 2018 - 20:37   قرئ 40 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة العمل تقصي 13 نقابة وتسحب منها حق الإضراب

كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن قائمة النقابات التي لم تستوف الشروط القانونية لممارسة الحق النقابي بسبب عدم  إرسال أي معلومات حول العناصر التي تسمح بتقدير  تمثيليتها في الأجل المحدد قانونا، والبالغ عددها 13 نقابة من مختلف القطاعات، حيث لن تتمكن من تقديم أرضية مطالب أو المشاركة في مفاوضات أو الدعوة إلى الإضراب، كما نشرت الوزارة قائمة النقابات التي تنشط في إطار القانون والتي لم يتجاوز عددها 17 نقابة.

 

كشف مدير علاقات العمل بوزارة العمل رابح مخازني عن النقابات التي تنشط في إطار القانون، والمقدر عددها بـ17 نقابة وممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين  الاجيتيا ، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية  سناباب ، والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية الوطنية، وكذا النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بالاضافة الى النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، والنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، والنقابة الوطنية لشبه الطبي. وأضاف مخازني في سياق حديثه أن من بين النقابات القانونية النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي، والنقابة الوطنية للبياطرة موظفي الإدارة العمومية، والنقابة الوطنية للقضاة، بالاضافة الى المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين، والنقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية الجزائرية، وكذلك النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، ونقابة الطيارين التقنيين الجويين الجزائريين، والنقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة، والنقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة الجوية.

في ذات السياق، كشف ممثل وزارة العمل عن قائمة النقابات التي لم تتوفر فيها الشروط القانونية والمقدّر عددها بـ13 نقابة لا سيما النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية، والاتحاد الوطني لمستخدمي التربية والتكوين، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، كما تم إقصاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، والنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية، والنقابة الوطنية للصحفيين، وكذا النقابة الوطنية للتقنيين في الإلكترونيك والكهروتقنية للأمن الجوي، بالإضافة إلى المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، وكذا النقابة الوطنية للديوان الجزائري المهني للحبوب، و المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي.

ن.شعبان

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات