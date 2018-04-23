لم تستوف الشروط القانونية لممارسة الحق النقابي

وزارة العمل تقصي 13 نقابة وتسحب منها حق الإضراب

كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن قائمة النقابات التي لم تستوف الشروط القانونية لممارسة الحق النقابي بسبب عدم إرسال أي معلومات حول العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها في الأجل المحدد قانونا، والبالغ عددها 13 نقابة من مختلف القطاعات، حيث لن تتمكن من تقديم أرضية مطالب أو المشاركة في مفاوضات أو الدعوة إلى الإضراب، كما نشرت الوزارة قائمة النقابات التي تنشط في إطار القانون والتي لم يتجاوز عددها 17 نقابة.

كشف مدير علاقات العمل بوزارة العمل رابح مخازني عن النقابات التي تنشط في إطار القانون، والمقدر عددها بـ17 نقابة وممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين الاجيتيا ، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب ، والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية الوطنية، وكذا النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بالاضافة الى النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، والنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، والنقابة الوطنية لشبه الطبي. وأضاف مخازني في سياق حديثه أن من بين النقابات القانونية النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي، والنقابة الوطنية للبياطرة موظفي الإدارة العمومية، والنقابة الوطنية للقضاة، بالاضافة الى المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين، والنقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية الجزائرية، وكذلك النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، ونقابة الطيارين التقنيين الجويين الجزائريين، والنقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة، والنقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة الجوية.

في ذات السياق، كشف ممثل وزارة العمل عن قائمة النقابات التي لم تتوفر فيها الشروط القانونية والمقدّر عددها بـ13 نقابة لا سيما النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية، والاتحاد الوطني لمستخدمي التربية والتكوين، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، كما تم إقصاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، والنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية، والنقابة الوطنية للصحفيين، وكذا النقابة الوطنية للتقنيين في الإلكترونيك والكهروتقنية للأمن الجوي، بالإضافة إلى المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، وكذا النقابة الوطنية للديوان الجزائري المهني للحبوب، و المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي.