المصنع كرّمه والرئيس بوتفليقة أعلن مساندته لمجهوداته في الإصلاح الاقتصادي

بدوي يمرر رسائل لـبنافخي العجلات ويصرّ على تدشين كيا باتنة

لم يغادر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ولاية باتنة التي زارها لمدة يومين دون التعريج على مجمع غلوبال المسوّق لعلامة كيا للسيارات، لتدشين خروج أول سيارة من المصنع ووضع حجر أساس إقامة مصنع آخر للمركبات الثقيلة.

وقف ممثل الحكومة والوفد المرافق له، في ساعة متأخّرة من مساء الإثنين في ختام زيارته إلى ولاية باتنة، على مصنع قلوبال ، الذي قام بتكريمه ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ووجّه وزير الداخلية رسائل غمز ردا على الجدل الذي أثير بخصوص حقيقة تجسيد بعض وكلاء السيارات لمشاريع استثمار لتصنيع السيارات تنفيذا لقانون فرضته الحكومة عليهم العام 2015. وقال بدوي إنّ تقديم الوعود بالاستثمار سهل، لكن من الذي يجسّد ذلك على أرض الواقع ، مضيفا: ليس كلّ من يقول إنه سيخلق استثمارا سيفعل ذلك حقيقة . وأكّد وزير الداخلية أنّ الاستثمار ثقافة وإرادة وقيم تجعل من المستثمرين يعملون وفقا لما يتم إنجازه في بلدان أخرى أصبحت رائدة في مجال الصناعات الميكانيكية.

كما دعا الوزير وكلاء تركيب السيارات في الجزائر إلى خلق صناعة ميكانيكية حقيقة في البلاد، ترتكز على توفير مناصب شغل للشباب الجامعي البطال ورفع نسبة الإدماج الوطني، مؤكدا أن صناعة السيارات الجزائرية مكسب للبلاد، خصوصا عندما نرى الأهداف المسطرة على المستويين المتوسط والبعيد ومناصب الشغل التي سيتم خلقها في المناطق الصناعية عبر ولايات الوطن. ودعا ممثل الحكومة وكلاء السيارات الناشطين في التركيب بالجزائر إلى التوجه نحو التصنيع وتصدير السيارات لاسيما نحو إفريقيا، موضحا: قارة إفريقيا تنتظرنا وتنتظر منكم التحرك نحوها ومرافقتها في عملها التنموي والحركية الاستثمارية، ونحن كسلطات عمومية نلح ونشجعكم على ذلك .

من جانبه، استغلّ الرئيس المدير العام لمجمع غلوبال حسان خمار حضور وزير الداخلية من أجل توجيه رسائل دعم ومساندة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أنه يدعم مساعيه في تجسيد إصلاحات اقتصادية للنهوض بالبلد. واختتمت الزيارة بتكريم خاص للرئيس بوتفليقة عرفانا بمجهوداته في دعم المستثمرين، وتكريم آخر لوزير الداخلية.