17 قتيلا وأزيد من 1000 جريح في حوادث مرور خلال أسبوع

توفي 17 شخصا و جرح 1055 آخرون خلال الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 21 أفريل في 838 حادث مرور .

حسب الحصيلة الأسبوعية للمديرية العامة للحــماية المدنيـة.

و أشار بيان الحماية المدنية بأنّ أثقل حصـيلة سجلت في ولايــة بسكرة بوفاة شخصين و جرح 26 آخرين في 21 حادث.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 767 تدخلا سمح بإخـماد 482 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

وأوضح ذات المصدر، أن وحدات الحماية المدنية سجلت 21458 تدخل إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية.