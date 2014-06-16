منتدى مشترك بين الجزائر واليونان لتفعيل الشراكة في الإقتصاد و الصناعة

استقبل وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس الإثنين، نائب وزير الخارجية اليوناني جورج كاتروغالوس بمقر الوزارة.

وحسب بيان الوزارة ركزت المقابلة على التعاون الجزائري-الهيليني خاصة في المجال الاقتصادي والصناعي.

وخلال اللقاء وافق يوسفي وجورج كاتروغالوس، على تنظيم منتدى أعمال لاستكشاف جميع إمكانات التعاون بين الجزائر واليونان.

كما جاء في البيان أنه توجد فرص شراكة بين الجزائر وأثينا، يمكن أن تؤدي إلى إنشاء شركات، مشتركة في مختلف القطاعات.

بما في ذلك التعدين والأدوية والصناعات البحرية حسب ما جاء في اللقاء.

كما أشار يوسفي إلى أن الجزائر مهتمة بشراكات لإنتاج الرخام مع اليونان الذي يمتلك معرفة وتجربة في هذا المجال.

وفيما يخص مجال صناعة قوارب الصيد هو أيضا مجال آخر من مجالات الشراكة التي تهتم به الجزائر.

هذا وأعرب نائب وزير الخارجية اليوناني، عن دعمه للتعاون مع الجزائر في هذه القطاعات، وكذلك القطاعات الأخرى مثل صناعة الأدوية.