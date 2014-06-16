الجزائر وأمريكا تمددان اتفاق العلوم والتكنولوجيا

وقعت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، على اتفاق يتعلق بتعديل وتمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم و التكنولوجيا، مدته 10 سنوات.

ووقع على هذه الاتفاقية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية، جون ديروشي.

وفي تصريح للصحافة عقب مراسم التوقيع، أكد حجار أن هذا الاتفاق سيبقي على كل البنود التي تم التوقيع عليها أول مرة سنة 2006، حيث أنه "سيضمن إرسال الطلبة في مجال الماستر والدكتوراه وما بعد الدكتوراه إلى أمريكا من أجل التكوين".

وأوضح هذا الأخير أنه سيسمح كذلك للأساتذة الأكاديميين من الاستفادة من برنامج مؤسسة فولبرايت الخاصة بالأبحاث والتي توقفت لفترة معينة، مبرزا أن هذا التعاون سيسمح أيضا لعدد من الأساتذة بالإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، لمدة سنة على الأقل، للقيام بالأبحاث في فترة ما بعد الدكتوراه.