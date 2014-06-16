وفاة 17 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

توفي 17 شخصا و جرح 1055 آخرون خلال الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 21 ابريل في 838 حادث، مرور حسب الحصيلة الأسبوعية للمديرية العامة للحــماية المدنيـة.

وأشار بيان الحماية المدنية بان أثقل حصــيلة سجلت في ولايــة بسكرة بوفاة 02 شخصين و جرح 26 آخرين على إثـر 21 حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 767 تدخلا سمح بإخـماد 482 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

وأوضح ذات المصدر، أن وحدات الحماية المدنية سجلت 21458 تدخل على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية.