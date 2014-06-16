الجزائر ترسل مساعدات انسانية للاجيئن الماليين

وصلت اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط شحنة جزائرية من المساعدات الإنسانية والأدوية والتي ستوجه لاحقا إلى مخيمات أمبرة للاجئين الماليين بمقاطعة باسيكنو، في إطار عملية تضامنية إنسانية تقوم بها وحدة الاتصال والتنسيق لدول الساحل الإفريقي.

وتتضمن هذه المساعدات حسب ما صرح به ممثل وحدة الاتصال والتنسيق (UFL) حدو أحمد، لوكالة الأنباء الجزائرية على "كمية معتبرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية لمساعدة اللاجئين الماليين المتواجدين بمخيمات أمبرة بمقاطعة باسيكنو على الحدود الموريتانية المالية".

وتنظم هذه القافلة التضامنية الإنسانية "وحدة الاتصال والتنسيق لدول الساحل" ، مبرزا أن هذه الوحدة " نظمت أكثر من عشرين (20) قافلة إنسانية مماثلة ما بين سنوات 2012 و 2018 لفائدة لاجئين من دولتي مالي و نيجيريا يقيمون بمخيمات تتواجد بموريتانيا و بوركينافاسو وكذا التشاد والنيجر".

وتهدف هذه القافلة الإنسانية التي يشارك فيها أيضا الهلال الأحمر الجزائري وممثلو وسائل إعلام دول الوحدة إلى "تعزيز العمل التضامني و المبادرات الحسنة التي تقوم بها وحدة الاتصال والتنسيق التي تأسست سنة 2010 بالجزائر، وكذا تفعيل جهود المجتمع المدني لدول منطقة الساحل من خلال رصد إمكانيات ووسائل دول المنطقة ".

للإشارة يبعد مخيم أمبرة بباسيكنو عن نواكشوط بأكثر من 1200 كلم شرقا ويضم أكثر 50 ألف لاجئ من مختلف مناطق مالي. وتتكون وحدة الاتصال والتنسيق من الجزائر، موريتانيا، النيجر، مالي ، نيجيريا ، التشاد ، ليبيا وبوركينافاسو.