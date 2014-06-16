شريط الاخبار
الجزائر ترفع اكتفاءها الذاتي للطاقة من 12 يوما إلى 30 يوما 100 مشترك جديد في خدمة في مكتبتي بمعسكر 250 عارض مشارك في الصالون الأول للمنتوج المحلي منتجو مواد البناء ساخطون على البيروقراطية وثقل الإجراءات البنكية الشروع في إنشاء قاعدة لوجيستية بميناء جنجن لتسهيل نشاط المصدرين اتحاد المهندسين الزراعيين يستنكر تهميش وتغييب وزارة الفلاحة لدورهم وصول مساعدات جزائرية للاجئين الماليين بموريتانيا نقابة سونلغاز تؤكد شرعية تمثيليتهالدى وزارة العمل كناس يصف تصريحات زمالي بـ اللا حدث قايد صالح يؤكد سعي الجيش لتحقيق الاكتفاء في الصناعة العسكرية الحكومة تأمر باسترجاع 1.4 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة وزارة العمل تقصي 13 نقابة وتسحب منها حق الإضراب بوتفليقة يدعو الشباب إلى الانخراط في النشاط الفلاحي المربح زطشي ينتصر على الإشاعات ويواصل مهامه في الـ فاف وعود الحكومة إلى سكان بلاد الشاوية وفد برلماني في فرنسا لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا منتجو النفط ملزمون بتخفيض الإنتاج حتى نهاية 2018 البرلمان الفرنسي يوافق على مشروع قانون الهجرة واللجوء المثير للجدل بدوي يمرر رسائل لـبنافخي العجلات ويصرّ على تدشين كيا باتنة نظام معلوماتي لمتابعة الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة قايد صالح يشيد بالروح التضامنية للشعب الجزائري مع شهداء الطائرة 15 ماي آخر أجل لإيداع ملفات تأشيرة الحج ولد قدور يدعو إلى ضمان التوازن في سوق النفط الحكومة تخصص 20 مليون دولار لمواجهة الهجرة غير الشرعية فتح مسابقة لتوظيف 3300 أستاذ ابتدائي و5300 إداري في قطاع التربية المساعدون والمشرفون التربويون يعتصمون أمام مقر مديرية التربية بتيزي وزو الأطباء المقيمون يهددون بمقاطعة المناوبة بداية من 1 ماي الجزائر تصدّر تجربتها في تدريس التربية الإسلامية المجلس الإسلامي الأعلى يثمن مناهج الجيل الثاني 4 سنوات حبسا ضد ثلاثة أميار لبولوغين عن تهمة تبديد المال العام اسعد ربراب خامس أثرى رجل أعمال عربيا غلوفيز تفتكّ الترخيص بإقامة مصنعها للشاحنات والحافلات بباتنة الجيش يكتشف مخبأ للإرهابيين به قنبلة وذخيرة بباتنة عيسى وغلام الله ينتقدان تحريم الإمام سنيقرة لحملة خليها تصدي الحكومة تغازل رجال الأعمال وتعترف بـ ماضٍ أسود للإدارة يتعين محوه لا مساس بمجانية العلاج ولا إلغاء لإجبارية الخدمة المدنية لوكال يدعو إلى إصلاحات هيكلية تتماشى وخصوصيات الدول مير الحراش بدّد المال العام بتزوير محاضر فتح أظرفة صفقات عمومية وزير الفلاحة ينفي استيراد اللحوم الفرنسية الجمعية العامة للـ فاف وسط أجواء مشحونة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. كناس يصف تصريحات زمالي بـ اللا حدث

بعد استبعادها من قائمة النقابات القانونية

كناس يصف تصريحات زمالي بـ اللا حدث

  24 أفريل 2018 - 19:43   قرئ 46 مرة   0 تعليق   الوطني
كناس يصف تصريحات زمالي بـ اللا حدث

وصف مجلس أساتذة التعليم العالي  كناس  تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي بعد استبعادها من قائمة 17 نقابة قانونية وضمها إلى قائمة النقابات غير القانونية بـ  اللاحدث ، مؤكدا على أنها زوبعة في فنجان الهدف منها كسر النقابات القوية بالنظر إلى العدد الذي استبعد وبررته الوصاية بالتمثيلية.

 

اعتبر المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي  الكناس  أن تصريحات وزير العمل مراد زمالي الأخيرة والتي تم فيها استبعاد  الكناس  من قائمة النقابات القانونية بالزوبعة في فنجان وبـ اللاحدث ، بالنظر  إلى عراقة وقدم نقابة الكناس إلى جانب ذلك وفي اتصال بالمحور اليومي تحدث عبد الحفيظ ميلاط أمس عن التناقض الواضح في تصريحات المسؤول الأول على قطاع الصحة فيما يخص قائمة النقابات المعتمدة، تاريخ 03 مارس 2018 نشرت وزارة العمل، قائمة بـ 66 نقابة تنشط في اطار القانون، من بينها نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي لكن بتاريخ 23 افريل من نفس السنة، نفس الوزارة تنشر قائمة ثانية، تتضمن 17 نقابة تنشط حسب القانون، حسب تصريح مدير علاقات العمل بوزارة العمل، و13 نقابة لم تتوفر فيها الشروط القانونية حسب تصريح نفس المسؤول دائما، الى جانب ذلك تطرق ميلاط إلى أن ما يحدث باستبعاد أكبر ثلاث نقابات على غرار الكناباست والانباف دليل على أن هناك مؤامرة وعملية انتقامية وهذه القائمة تظهر أن البعض، عن سوء نية، يريد الخلط بين مفهوم النقابة التمثيلية والنقابة القانونية، وكأن النقابة غير التمثيلية ليست نقابة قانونية منوها أن النقابة غير التمثيلية التي لا تتوفر فيها شروط التمثيل 20� المنصوص عليها في نصوص المادتين 34 و35 من قانون 90/14، هي نقابة قانونية تتمتع بكافة الحقوق النقابية الدستورية من نشاط وعقد للجمعيات العامة وجمع الانخراطات والدعوة للاحتجاجات وتأطيرها، غير أن ممثليها المحليين لا يتمتعون بصفة المندوب النقابي وبالتالي لا يتمتعون بالامتيازات النقابية والمهنية والمالية المرتبطة بهذه الصفة، ولا يحق لها ايضا المشاركة في المفاوضات الجماعية وفي لجان التحكيم، وهي كلها مجرد امتيازات لا تمس بالحقوق النقابية التي يكفلها القانون لجميع النقابات سواء كانت تمثيلية أم لا.

 أ.صحراوي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات