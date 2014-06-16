بعد استبعادها من قائمة النقابات القانونية

كناس يصف تصريحات زمالي بـ اللا حدث

وصف مجلس أساتذة التعليم العالي كناس تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي بعد استبعادها من قائمة 17 نقابة قانونية وضمها إلى قائمة النقابات غير القانونية بـ اللاحدث ، مؤكدا على أنها زوبعة في فنجان الهدف منها كسر النقابات القوية بالنظر إلى العدد الذي استبعد وبررته الوصاية بالتمثيلية.

اعتبر المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي الكناس أن تصريحات وزير العمل مراد زمالي الأخيرة والتي تم فيها استبعاد الكناس من قائمة النقابات القانونية بالزوبعة في فنجان وبـ اللاحدث ، بالنظر إلى عراقة وقدم نقابة الكناس إلى جانب ذلك وفي اتصال بالمحور اليومي تحدث عبد الحفيظ ميلاط أمس عن التناقض الواضح في تصريحات المسؤول الأول على قطاع الصحة فيما يخص قائمة النقابات المعتمدة، تاريخ 03 مارس 2018 نشرت وزارة العمل، قائمة بـ 66 نقابة تنشط في اطار القانون، من بينها نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي لكن بتاريخ 23 افريل من نفس السنة، نفس الوزارة تنشر قائمة ثانية، تتضمن 17 نقابة تنشط حسب القانون، حسب تصريح مدير علاقات العمل بوزارة العمل، و13 نقابة لم تتوفر فيها الشروط القانونية حسب تصريح نفس المسؤول دائما، الى جانب ذلك تطرق ميلاط إلى أن ما يحدث باستبعاد أكبر ثلاث نقابات على غرار الكناباست والانباف دليل على أن هناك مؤامرة وعملية انتقامية وهذه القائمة تظهر أن البعض، عن سوء نية، يريد الخلط بين مفهوم النقابة التمثيلية والنقابة القانونية، وكأن النقابة غير التمثيلية ليست نقابة قانونية منوها أن النقابة غير التمثيلية التي لا تتوفر فيها شروط التمثيل 20� المنصوص عليها في نصوص المادتين 34 و35 من قانون 90/14، هي نقابة قانونية تتمتع بكافة الحقوق النقابية الدستورية من نشاط وعقد للجمعيات العامة وجمع الانخراطات والدعوة للاحتجاجات وتأطيرها، غير أن ممثليها المحليين لا يتمتعون بصفة المندوب النقابي وبالتالي لا يتمتعون بالامتيازات النقابية والمهنية والمالية المرتبطة بهذه الصفة، ولا يحق لها ايضا المشاركة في المفاوضات الجماعية وفي لجان التحكيم، وهي كلها مجرد امتيازات لا تمس بالحقوق النقابية التي يكفلها القانون لجميع النقابات سواء كانت تمثيلية أم لا.