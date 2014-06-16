بنسبة تمثيل تجاوزت 23 % على مستوى 27 ولاية

نقابة سونلغاز تؤكد شرعية تمثيليتهالدى وزارة العمل

خرجت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز سناتاغ بعد تصريحات وزير العمل التي أسقطت أكثر من 10 نقابات من قائمة المعترف بهم، مؤكدة على أنه قد تم إيداع عناصر تقدير التمثيلية القانونية للنقابة سناتاغ لدى مصالح وزارة العمل قبل انتهاء الآجال القانونية، على مستوى 27 ولاية لتجنيد العمال الذي تجاوز ما نسبته 23 بالمائة.

كشفت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز سناتاغ أنها تملك الشرعية كنقابة بالرغم من كل تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي التي أطاحت بأكثر من 13 نقابة في أكثر من 3 قطاعات، حيث كشفت الأخيرة في بيان لها تحوز المحور اليومي نسخة منه أنه ووفقا للقوانين المعمول بها قد تم إيداع عناصر تقدير التمثيلية القانونية للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز سناتاغ لدى مصالح وزارة العمل للنظر في العمل الذي قام به المندوبون النقابيون على مستوى 27 ولاية لتجنيد العمال بنسبة تجاوزت 23 بالمائة من العدد الإجمالي للعمال وهذا بالرغم من القمع والتهديدات التي تعرض لها العمال، مفندة في الوقت نفسه أن كل ما يشاع من طرف وزارة العمل ضد النقابة وجميع النقابات المستقلة مطالبة إياها للرجوع إلى جادة القانون قبل فوات الأوان وذلك لأن وزارة العمل جعلت نقابة السناتاغ تبدو وكأنها قد قامت بحلها مذكرة إياها بنص المادة 37- مكرر - من القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي: في حالة عدم تبليغ العناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية هذه المنظمات خلال أجل لا يتجاوز الثلاثي الأول من السنة المدنية المعنية، يمكن اعتبار المنظمات النقابية المخالفة غير التمثيلية من قبل السلطات المذكورة في المادة 10 من هذا القانون وكذا المستخدم أو السلطة الإدارية بالنسبة للمنظمات النقابية المعنية ضمن الهيئة المستخدمة ، كما أعابت النقابة طريقة التعامل التي تنتهجها الوزارة فعوض التوجه للإعلام لنشر قوائم نقابات غير تمثيلية تعتبرها وزارة العمل تمثيلية والعكس صحيح كان على وزارة العمل احترام جهاز القضاء على الأقل والطعن في العناصر تقدير التمثيلية المقدمة لها أمام القضاء بدل تنصيب نفسها القاضي والجلاد في نفس الوقت.