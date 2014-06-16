شريط الاخبار
الجزائر ترفع اكتفاءها الذاتي للطاقة من 12 يوما إلى 30 يوما 100 مشترك جديد في خدمة في مكتبتي بمعسكر 250 عارض مشارك في الصالون الأول للمنتوج المحلي منتجو مواد البناء ساخطون على البيروقراطية وثقل الإجراءات البنكية الشروع في إنشاء قاعدة لوجيستية بميناء جنجن لتسهيل نشاط المصدرين اتحاد المهندسين الزراعيين يستنكر تهميش وتغييب وزارة الفلاحة لدورهم وصول مساعدات جزائرية للاجئين الماليين بموريتانيا نقابة سونلغاز تؤكد شرعية تمثيليتهالدى وزارة العمل كناس يصف تصريحات زمالي بـ اللا حدث قايد صالح يؤكد سعي الجيش لتحقيق الاكتفاء في الصناعة العسكرية الحكومة تأمر باسترجاع 1.4 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة وزارة العمل تقصي 13 نقابة وتسحب منها حق الإضراب بوتفليقة يدعو الشباب إلى الانخراط في النشاط الفلاحي المربح زطشي ينتصر على الإشاعات ويواصل مهامه في الـ فاف وعود الحكومة إلى سكان بلاد الشاوية وفد برلماني في فرنسا لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا منتجو النفط ملزمون بتخفيض الإنتاج حتى نهاية 2018 البرلمان الفرنسي يوافق على مشروع قانون الهجرة واللجوء المثير للجدل بدوي يمرر رسائل لـبنافخي العجلات ويصرّ على تدشين كيا باتنة نظام معلوماتي لمتابعة الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة قايد صالح يشيد بالروح التضامنية للشعب الجزائري مع شهداء الطائرة 15 ماي آخر أجل لإيداع ملفات تأشيرة الحج ولد قدور يدعو إلى ضمان التوازن في سوق النفط الحكومة تخصص 20 مليون دولار لمواجهة الهجرة غير الشرعية فتح مسابقة لتوظيف 3300 أستاذ ابتدائي و5300 إداري في قطاع التربية المساعدون والمشرفون التربويون يعتصمون أمام مقر مديرية التربية بتيزي وزو الأطباء المقيمون يهددون بمقاطعة المناوبة بداية من 1 ماي الجزائر تصدّر تجربتها في تدريس التربية الإسلامية المجلس الإسلامي الأعلى يثمن مناهج الجيل الثاني 4 سنوات حبسا ضد ثلاثة أميار لبولوغين عن تهمة تبديد المال العام اسعد ربراب خامس أثرى رجل أعمال عربيا غلوفيز تفتكّ الترخيص بإقامة مصنعها للشاحنات والحافلات بباتنة الجيش يكتشف مخبأ للإرهابيين به قنبلة وذخيرة بباتنة عيسى وغلام الله ينتقدان تحريم الإمام سنيقرة لحملة خليها تصدي الحكومة تغازل رجال الأعمال وتعترف بـ ماضٍ أسود للإدارة يتعين محوه لا مساس بمجانية العلاج ولا إلغاء لإجبارية الخدمة المدنية لوكال يدعو إلى إصلاحات هيكلية تتماشى وخصوصيات الدول مير الحراش بدّد المال العام بتزوير محاضر فتح أظرفة صفقات عمومية وزير الفلاحة ينفي استيراد اللحوم الفرنسية الجمعية العامة للـ فاف وسط أجواء مشحونة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. نقابة سونلغاز تؤكد شرعية تمثيليتهالدى وزارة العمل

بنسبة تمثيل تجاوزت 23 % على مستوى 27 ولاية

نقابة سونلغاز تؤكد شرعية تمثيليتهالدى وزارة العمل

  24 أفريل 2018 - 19:42   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الوطني
نقابة سونلغاز تؤكد شرعية تمثيليتهالدى وزارة العمل

خرجت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز  سناتاغ  بعد تصريحات وزير العمل التي أسقطت أكثر من 10 نقابات من قائمة المعترف بهم، مؤكدة على أنه قد تم إيداع عناصر تقدير التمثيلية القانونية للنقابة  سناتاغ  لدى مصالح وزارة العمل قبل انتهاء الآجال القانونية، على مستوى 27 ولاية لتجنيد العمال الذي تجاوز  ما نسبته  23 بالمائة.

 

كشفت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز  سناتاغ  أنها تملك الشرعية كنقابة بالرغم من كل تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي التي أطاحت بأكثر من 13 نقابة في أكثر من 3 قطاعات، حيث كشفت الأخيرة في بيان لها تحوز  المحور اليومي  نسخة منه أنه ووفقا للقوانين المعمول بها قد تم إيداع عناصر تقدير التمثيلية القانونية للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز  سناتاغ  لدى مصالح وزارة العمل للنظر في العمل الذي قام به المندوبون النقابيون على مستوى 27 ولاية لتجنيد العمال بنسبة تجاوزت 23 بالمائة من العدد الإجمالي للعمال وهذا بالرغم من القمع والتهديدات التي تعرض لها العمال، مفندة في الوقت نفسه أن كل ما يشاع من طرف وزارة العمل ضد النقابة وجميع النقابات المستقلة مطالبة إياها للرجوع إلى جادة القانون قبل فوات الأوان وذلك لأن وزارة العمل جعلت نقابة  السناتاغ   تبدو وكأنها قد قامت بحلها مذكرة إياها بنص المادة 37- مكرر - من القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي:  في حالة عدم تبليغ العناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية هذه المنظمات خلال أجل لا يتجاوز الثلاثي الأول من السنة المدنية المعنية، يمكن اعتبار المنظمات النقابية المخالفة غير التمثيلية من قبل السلطات المذكورة في المادة 10 من هذا القانون وكذا المستخدم أو السلطة الإدارية بالنسبة للمنظمات النقابية المعنية ضمن الهيئة المستخدمة ، كما أعابت النقابة طريقة التعامل التي تنتهجها الوزارة فعوض التوجه للإعلام لنشر قوائم نقابات غير تمثيلية تعتبرها وزارة العمل تمثيلية والعكس صحيح كان على وزارة العمل احترام جهاز القضاء على الأقل والطعن في العناصر تقدير التمثيلية المقدمة لها أمام القضاء بدل تنصيب نفسها القاضي والجلاد في نفس الوقت.

 أ.صحراوي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات