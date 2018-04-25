في اختتام أشغال المؤتمر الدولي حول تدريس التربية الإسلامية

دعوة لجزأرة المناهج وتحرير الفتوى من قبضة المتاجرين بالدين

أشباه فقهاء يُصدَّرون في أثواب وهيئات تعود لعهد الفتن والنزاعات

طالب المشاركون في المؤتمر الدولي حول تدريس التربية الإسلامية في المؤسسات الرسمية ، الذي انعقد بالجزائر، بتحرير الفتوى من قبضة المخابر الإمبريالية التي تصدر أشباه الفقهاء في أثواب وهيئات تعود إلى عهود الفتن والنزاعات، والتي لا تمت إلى واقعنا المعيش بصلة.

دعا المشاركون في المؤتمر الذي اختتم الثلاثاء بفندق الأوراسي في الجزائر العاصمة العلماء والقائمين على مراكز البحث الأكاديمي أن يعملوا على تجديد الخطاب الديني وتخليصه من الشوائب التي علقت به، وضرورة بذل المزيد من الجهود للعناية بالناشئة باعتماد أسس تربوية ركائزها الإيمان الصحيح لمواجهة الهدم الديني، وأكد بيان الجزائر الصادر في هذا الصدد، أن مكائد القوى التي تمول الإرهاب لا تتوقف عن غيها مادام الإرهاب هو الأداة التي تكيد بها للإسلام، بعد أن وصمته ظلما بأنه مصدر الإرهاب والتخلف ، وأضاف البيان الصادر بعد اختتام الاجتماع الذي حضره ممثلون عن العديد من الدول العربية والغربية، أن الجزائر بفضل حكمة قيادتها الرشيدة وبفضل سياسة المصالحة الوطنية تمكنت من فك عقدة الإرهاب وضمدت الجراح وجعلت الشعب الجزائري يعلن أن إسلامه أقوى من شعارات الإرهاب ، وفي نفس الإطار دعا المشاركون أيضا إلى العناية بالناشئة باعتماد أسس تربوية وتعليمية ركائزها الإيمان الصحيح لمواجهة الهدم الديني ولباسها الأخلاق واحترام معتقدات ومذاهب الآخرين دفعا للفتن والشحن المذهبي والطائفي .

وشدد المشاركون كذلك على أهمية تطوير مضامين التربية الاسلامية في البلدان الغربية للجاليات المسلمة المقيمة هناك بما يتوافق مع المجتمعات وخصوصياتها التاريخية مع العمل على تبادل التجارب والخبرات بين القائمين على شؤون التربية والتكوين في البلاد الإسلامية.

يشار إلى أن الجزائر تعمل على تصدير تجربتها في تدريس التربية الإسلامية بالمناهج التربوية، في إطار تعميم تجربتها في مكافحة التطرف والإرهاب التي لاقت رواجا إقليميا دوليا كبيرا، حيث تم في هذا الصدد عقد المؤتمر الدولي السالف ذكره حول هذا الملف، وأكدت فيه على ضرورة توحيد هذه الأخيرة. نظم هذا المؤتمر الدولي من طرف المجلس الإسلامي الأعلى، بالتنسيق مع وزارات التربية الوطنية، الشؤون الدينية والأوقاف والثقافة، وكذا مع مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية، بمشاركة 6 جامعات جزائرية، وبُرمج إلقاء 42 محاضرة حول مفهوم التربية الإسلامية وواقع ومعوقات تدريسها في المؤسسات الرسمية وكذا آفاق تطويرها، من طرف باحثين في علوم التربية وأكاديميين من مخابر البحث ومفتشين من قطاع التربية وأعضاء هيئات صياغة البرامج التربوية، في حين قال المنظمون قبل انطلاق أشغاله إن 30 دولة وهيئات إسلامية ستشارك فيه.