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بعد نجاح حملة خليها تصدي

المقاطعة تُرعب تجار الشرّ عشية رمضان !

  25 أفريل 2018 - 19:51   قرئ 66 مرة   0 تعليق   الوطني
المقاطعة تُرعب تجار الشرّ عشية رمضان !

تمكّنت حملة  افتراضية  انتشرت كالنار في الهشيم، من زرع  الرعب  لدى بعض التجار والمضاربين عشية شهر رمضان، الذي يعوّل عليه المستهلك من أجل كسر قاعدة المضاربة التي فرضها بعض التجار منذ سنوات عديدة ولم تفلح مجهودات الدولة في محاربتها، بل ورمت الكرة في مرمى المواطن عن طريق المقاطعة.

 

 ارتفع منحى تخوفات تجار الخضر والفواكه والمواد الغذائية، على مقربة من الشهر الفضيل، خوفا من تكدّس سلعهم في الرفوف والصناديق في حال استمرار حملات توعية المستهلكين التي انتشرت بقوّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصّت سلعا معينة، لاسيما السيارات في إطار حملة  خليها تصدي ، التي دفعت أسواق السيارات نحو الانهيار وأوقفت عمليات البيع والشراء، فرغم الإغراءات التي أطلقها متعاملو المركبات في الجزائر، من تخفيض للأسعار ووعود بالتسليم الفوري، إلا أنّهم لم يفلحوا في كسر  إرادة  المستهلكين بوضع حدّ لجشع السماسرة، الذين وجدوا في  غفلة  الناس وشغفهم بامتلاك سيارة فرصة سانحة من أجل  جمع الأموال  وسط انعدام كلي للرقابة الحكومية.

أطلق نشطاء عبر مواقع الفضاء الأزرق، حملة أخرى لمقاطعة السمك، الذي شهدت أسعاره ارتفاعا مذهلا، تحت شعار  خليه يعوم ، حيث عرفت أسعار السردين أو ما يطلق عليه  سمك الزوالية  التهابا، منذ مدة، في السوق الوطنية بسبب عمليات الصيد العشوائية للصيادين، في ظل غياب أي رقابة لتنظيم وضبط هذا النشاط للحفاظ على الثروة السمكية ووصولها إلى المستهلك بأسعار في متناول الجزائريين، حيث غابت عن موائد الجزائريين، ليصبح استهلاك السردين لمن استطاع إليه سبيلا، رغم أنه يعتبر من أرخص أنواع السمك، لكن أصبح  الزوالي  محروما منه. دفعت هذه الحملات التوعوية الحكومة إلى مواكبتها ودعمها، وهي التي طالما كانت تعتبر أن كسر الأسعار لن يفلح في تحقيقه سوى المستهلك عن طريق المقاطعة. واعتبرت وزارة التجارة أن هذه الحملات تجبر المنتجين المحليين، على تحسين نوعية منتوجاتهم التي يعرضونها على المستهلكين الجزائريين. ومن المنتظر أن يقود المستهلكون حملات توعوية أخرى عبر وسائط التواصل الاجتماعي، من أجل كسر الأسعار والمضاربة إذا ما عرفت ارتفاعا خلال شهر رمضان، حيث انطلقت صفحات على موقع  فايسبوك ، تحضّر للنشاط مع بداية الشهر الفضيل. بالمقابل قال رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، إنّ حملات المقاطعة دعمه لها، من أجل نشر ثقافة المقاطعة بين الجزائريين والتي لها أثر كبير في خفض الأسعار، مستشهدا بحملة مقاطعة البيض والسمك التي خفضت الأسعار خلال أسبوعين فقط، يفيد المصدر ذاته.

حكيمة ذهبي

 

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