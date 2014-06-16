شريط الاخبار
دعوة لجزأرة المناهج وتحرير الفتوى من قبضة المتاجرين بالدين المقاطعة تُرعب تجار الشرّ عشية رمضان ! الجيش يحجز أسلحة ومتفجرات بالمسيلة وبسكرة 5 آلاف شرطي ومروحيتان لتأمين نهائي كأس الجمهورية وزارة العدل تحصّل 200 مليار سنتيم من غرامات العقوبات السوق النفطية تترقب تعافيا للأسعار عند عتبة 100 دولار معاناة أقارب طاقم سفينة يونس2 المفقودة متواصلة مقر VFS global مهدد بـبالهدم بسبب رخصة المطابقة ! قايد صالح وقائد أفريكوم يبحثان التعاون العسكري بين البلدين الحكومة تستنجد بالبلديات لإنقاذها من الإفلاس! تغيير طريقة إجراء مسابقة التوظيف في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية زعيم طوارق الجزائر يطالب بوتفليقة بفتح الحدود مع ليبيا لـ أسباب إنسانية الجزائر ترفع اكتفاءها الذاتي للطاقة من 12 يوما إلى 30 يوما 100 مشترك جديد في خدمة في مكتبتي بمعسكر 250 عارض مشارك في الصالون الأول للمنتوج المحلي منتجو مواد البناء ساخطون على البيروقراطية وثقل الإجراءات البنكية الشروع في إنشاء قاعدة لوجيستية بميناء جنجن لتسهيل نشاط المصدرين اتحاد المهندسين الزراعيين يستنكر تهميش وتغييب وزارة الفلاحة لدورهم وصول مساعدات جزائرية للاجئين الماليين بموريتانيا نقابة سونلغاز تؤكد شرعية تمثيليتهالدى وزارة العمل كناس يصف تصريحات زمالي بـ اللا حدث الحكومة تضغط على مركّبي السيارات لضبط الأسعار سحب استدعاءات امتحان السانكيام عبر موقع أوناك بداية من اليوم الجزائر تكوِّن خبراء وعلماء دين من 12 دولة إفريقية في المراجعات الفكرية فتح باب الترشح للانتداب لدى مسجد باريس الشرطة تجدد تجنّدها لمحاربة العنف في الملاعب بوحجة يشيد بقرار ترسيم يناير يوم عطلة رسمية الجيش سيتعزز بأربع سفن حربية ذات قدرات قتالية كبيرة قايد صالح يؤكد سعي الجيش لتحقيق الاكتفاء في الصناعة العسكرية بدوي يشيد بالجيش ويحذر من العبث بأمن الجزائر جرحى وموقوفون في مسيرة الأطباء المقيمين أمام البرلمان تأجيل قضية رئيسة ضبط بالمحكمة العليا توبعت بتلقي رشوة بـ 100 مليون سنتيم الحلول الترقيعية وضعف الإنتاج المحلي وراء ارتفاع فاتورة الحبوب والحليب برميل النفط في حدود 75 دولارا الحكومة تأمر باسترجاع 1.4 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة وزارة العمل تقصي 13 نقابة وتسحب منها حق الإضراب بوتفليقة يدعو الشباب إلى الانخراط في النشاط الفلاحي المربح زطشي ينتصر على الإشاعات ويواصل مهامه في الـ فاف وعود الحكومة إلى سكان بلاد الشاوية وفد برلماني في فرنسا لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. الحكومة تستنجد بالبلديات لإنقاذها من الإفلاس!

ورشات مفتوحة على المنتخبين والمواطنين لإثراء قانون الجماعات الإقليمية

الحكومة تستنجد بالبلديات لإنقاذها من الإفلاس!

  25 أفريل 2018 - 20:00   قرئ 197 مرة   0 تعليق   الوطني
الحكومة تستنجد بالبلديات لإنقاذها من الإفلاس!

تعكف الحكومة على إشراك العنصر البشري من أميار وولاة ومنتخبين محليين والمواطنين، في إعداد مشروع قانون الجماعات المحلية، حيث تتواصل فعاليات الدورات التكوينية للمنتخبين وكذا اللقاءات الجهوية لشرح دور الجماعات الإقليمية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي الذي تتوخاه الحكومة، تنفيذا لمخطط عملها الذي جاء بديلا لمجابهة الصدمة النفطية وتهاوي مداخيل المحروقات.

 

 قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، في تغريدة على موقع  تويتر ، إن  إثراء القانون الجديد للجماعات الإقليمية سيسمح للأقاليم أن ستصبح رافدا من روافد التنمية الوطنية ، مضيفا أنّ  هدفنا هو التحول نحو اقتصاد ثري خلاق للثروة والشغل، والابتعاد عن الجباية النفطية .

جاء تصريح نور الدين بدوي، في الوقت الذي كانت تدور فعاليات لقاء جهوي بولاية قسنطينة، لإثراء مسودة مشروع قانون الجماعات الإقليمية. والتي قسّمت على ثلاث ورشات: عدم التركيز الاداري والحكامة المحلية، الاقتصاد المحلي والتنمية، الحكامة الإقليمية، وذلك بحضور الأمناء العامين، مدراء الادارة المحليّة، رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية الولائية والبلدية لولايات الشرق إضافة إلى ممثلين عن جامعة قسنطينة.

شدد المفتش العام لوزارة الداخلية، عبد الرحمان صديني، في كلمته خلال الملتقى، على ضرورة تفعيل آلية التضامن بين الأقاليم، بما ينهي عهد الطبقية بين البلديات، حيث لا توجد بلديات غنية وأخرى فقيرة، ويجب على كلّ واحدة منها أن تفعّل وتستغل ما تتوفر عليه من مؤهّلات. ووفقا لمشروع قانون الجباية المحلية، الذي نشرت  المحور اليومي ، ما تضمنه من مواد جديدة لإنعاش خزائن البلديات والولايات، فقد تم استحداث صندوق للتضامن بين البلديات، تضخّ فيه نسبة من الضرائب التي يدفعها المواطن وأخرى يدفعها المستثمرون، من أجل الإسهام في تحقيق التوازن بين البلديات.

قال عبد الرحمان صديني، إنّ مراجعة القوانين التي تنظم الجماعات الإقليمية، تأتي تطبيقا للتعديلات الدستورية في مجال الحكامة المحلية المفتوحة، التي تهدف إلى سنّ نصوص قانوني ترتقي بالبلد إلى مستوى تطلعات المواطنين، مؤكّدا أن الحكومة تهدف إلى تغيير مقاربتها في التسيير من التحويلات المالية إلى المبادرة الاقتصادية.

يحمل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، من خلال النشاطات المكثّفة التي يشرف عليها قطاعه، نظرة الحكومة للتحوّل الاقتصادي، لتكون الانطلاقة من الجماعات المحلية. وكان الوزير قد أكد خلال افتتاحه الدورة الأولى للمنتخبين المحليين، على العنصر البشري والكفاءات الجامعية، مطالبا الأميار بإيلائها أهمية بالغة لأنها هي المكلفة بتجسيد برنامج النمو الاقتصادي.

حكيمة ذ.

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات