ورشات مفتوحة على المنتخبين والمواطنين لإثراء قانون الجماعات الإقليمية

الحكومة تستنجد بالبلديات لإنقاذها من الإفلاس!

تعكف الحكومة على إشراك العنصر البشري من أميار وولاة ومنتخبين محليين والمواطنين، في إعداد مشروع قانون الجماعات المحلية، حيث تتواصل فعاليات الدورات التكوينية للمنتخبين وكذا اللقاءات الجهوية لشرح دور الجماعات الإقليمية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي الذي تتوخاه الحكومة، تنفيذا لمخطط عملها الذي جاء بديلا لمجابهة الصدمة النفطية وتهاوي مداخيل المحروقات.

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، في تغريدة على موقع تويتر ، إن إثراء القانون الجديد للجماعات الإقليمية سيسمح للأقاليم أن ستصبح رافدا من روافد التنمية الوطنية ، مضيفا أنّ هدفنا هو التحول نحو اقتصاد ثري خلاق للثروة والشغل، والابتعاد عن الجباية النفطية .

جاء تصريح نور الدين بدوي، في الوقت الذي كانت تدور فعاليات لقاء جهوي بولاية قسنطينة، لإثراء مسودة مشروع قانون الجماعات الإقليمية. والتي قسّمت على ثلاث ورشات: عدم التركيز الاداري والحكامة المحلية، الاقتصاد المحلي والتنمية، الحكامة الإقليمية، وذلك بحضور الأمناء العامين، مدراء الادارة المحليّة، رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية الولائية والبلدية لولايات الشرق إضافة إلى ممثلين عن جامعة قسنطينة.

شدد المفتش العام لوزارة الداخلية، عبد الرحمان صديني، في كلمته خلال الملتقى، على ضرورة تفعيل آلية التضامن بين الأقاليم، بما ينهي عهد الطبقية بين البلديات، حيث لا توجد بلديات غنية وأخرى فقيرة، ويجب على كلّ واحدة منها أن تفعّل وتستغل ما تتوفر عليه من مؤهّلات. ووفقا لمشروع قانون الجباية المحلية، الذي نشرت المحور اليومي ، ما تضمنه من مواد جديدة لإنعاش خزائن البلديات والولايات، فقد تم استحداث صندوق للتضامن بين البلديات، تضخّ فيه نسبة من الضرائب التي يدفعها المواطن وأخرى يدفعها المستثمرون، من أجل الإسهام في تحقيق التوازن بين البلديات.

قال عبد الرحمان صديني، إنّ مراجعة القوانين التي تنظم الجماعات الإقليمية، تأتي تطبيقا للتعديلات الدستورية في مجال الحكامة المحلية المفتوحة، التي تهدف إلى سنّ نصوص قانوني ترتقي بالبلد إلى مستوى تطلعات المواطنين، مؤكّدا أن الحكومة تهدف إلى تغيير مقاربتها في التسيير من التحويلات المالية إلى المبادرة الاقتصادية.

يحمل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، من خلال النشاطات المكثّفة التي يشرف عليها قطاعه، نظرة الحكومة للتحوّل الاقتصادي، لتكون الانطلاقة من الجماعات المحلية. وكان الوزير قد أكد خلال افتتاحه الدورة الأولى للمنتخبين المحليين، على العنصر البشري والكفاءات الجامعية، مطالبا الأميار بإيلائها أهمية بالغة لأنها هي المكلفة بتجسيد برنامج النمو الاقتصادي.